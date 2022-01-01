Газовая колонка NEVA 4513
Арт. X1695642
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|15.8
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Габариты, мм
|390x665x237
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA 4513 используется для мгновенного получения горячей воды. Электророзжиг упрощает эксплуатацию водонагревателя. Небольшие габариты и стильный дизайн водонагревателя позволят вписать его в интерьер любого дома и сэкономить место.
Преимущества:
- Наличие автоподжига в Нева 4513 обеспечивает автоматическую работу прибора при открытии крана и прекращает при закрытии;
- Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки Нева 4513;
- Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);
- Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;
- Высокая мощность при умеренной цене;
- Водонагреватель Нева 4513 оснащен системой безопасности с датчиком ионизационного контроля пламени.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Комплект крепежа;
- Упаковка.