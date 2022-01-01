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Газовая колонка NEVA 4513
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка NEVA 4513
    Арт. X1695642
    Газовая колонка NEVA 4513

      Газовая колонка NEVA 4513

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695642

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		15.8
      Габариты, мм
      		390x665x237
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA 4513 используется для мгновенного получения горячей воды. Электророзжиг упрощает эксплуатацию водонагревателя. Небольшие габариты и стильный дизайн водонагревателя позволят вписать его в интерьер любого дома и сэкономить место.

        Преимущества:

        • Наличие автоподжига в Нева 4513 обеспечивает автоматическую работу прибора при открытии крана и прекращает при закрытии;
        • Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки Нева 4513;
        • Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);
        • Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;
        • Высокая мощность при умеренной цене;
        • Водонагреватель Нева 4513 оснащен системой безопасности с датчиком ионизационного контроля пламени.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Комплект крепежа;
        • Упаковка. 