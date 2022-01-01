Газовая колонка NEVA 4513

Преимущества:

Наличие автоподжига в Нева 4513 обеспечивает автоматическую работу прибора при открытии крана и прекращает при закрытии;

Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки Нева 4513;

Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);

Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;

Высокая мощность при умеренной цене;

Водонагреватель Нева 4513 оснащен системой безопасности с датчиком ионизационного контроля пламени.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Комплект крепежа;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель NEVA 4513 используется для мгновенного получения горячей воды. Электророзжиг упрощает эксплуатацию водонагревателя. Небольшие габариты и стильный дизайн водонагревателя позволят вписать его в интерьер любого дома и сэкономить место.