Водонагреватель газовый Neva 4511, серебро
Арт. X16956127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10.5
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Габариты, мм
|290x565x221
- Газовый проточный водонагреватель Neva 4511 серебро 5 лет гарантии 29718 представляет собой надежный и безопасный агрегат, который служит для нагрева воды в квартирах, индивидуальных жилых домах. При повороте крана с горячей водой прибор включается автоматически. Модель оснащена экологически безопасным теплообменником из меди.
Преимущества
- Экологически чистый медный теплообменник
- Обеспечение двух точек водоразбора
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- Работа на природном или сжиженном газе
- Автоматический розжиг
- Цифровой дисплей, отображающий температуру воды
- Работа при минимальном давлении воды
- Наличие двух ручек регулировки расхода воды и газа
- Комплектующие российского производства
- Компактные габариты
- Современный дизайн
- Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке
- Антиблокировочная защита
- Защита от влияния внешних факторов
- Нагревает 11 литров воды в минуту