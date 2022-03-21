Водонагреватель газовый Neva 4511, серебро

Преимущества

Экологически чистый медный теплообменник

Обеспечение двух точек водоразбора

Камера сгорания с водяным охлаждением

Работа на природном или сжиженном газе

Автоматический розжиг

Цифровой дисплей, отображающий температуру воды

Работа при минимальном давлении воды

Наличие двух ручек регулировки расхода воды и газа

Комплектующие российского производства

Компактные габариты

Современный дизайн

Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке

Антиблокировочная защита

Защита от влияния внешних факторов

Нагревает 11 литров воды в минуту

Газовый проточный водонагреватель Neva 4511 серебро 5 лет гарантии 29718 представляет собой надежный и безопасный агрегат, который служит для нагрева воды в квартирах, индивидуальных жилых домах. При повороте крана с горячей водой прибор включается автоматически. Модель оснащена экологически безопасным теплообменником из меди.