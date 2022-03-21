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Водонагреватель газовый Neva 4511, серебро
5.0
2
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый Neva 4511, серебро
    Арт. X16956127
    5.0
    2
    Водонагреватель газовый Neva 4511, серебро

      Водонагреватель газовый Neva 4511, серебро

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X16956127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10.5
      Габариты, мм
      		290x565x221
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Neva 4511 серебро 5 лет гарантии 29718 представляет собой надежный и безопасный агрегат, который служит для нагрева воды в квартирах, индивидуальных жилых домах. При повороте крана с горячей водой прибор включается автоматически. Модель оснащена экологически безопасным теплообменником из меди.

        Преимущества

        • Экологически чистый медный теплообменник
        • Обеспечение двух точек водоразбора
        • Камера сгорания с водяным охлаждением
        • Работа на природном или сжиженном газе
        • Автоматический розжиг
        • Цифровой дисплей, отображающий температуру воды
        • Работа при минимальном давлении воды
        • Наличие двух ручек регулировки расхода воды и газа
        • Комплектующие российского производства
        • Компактные габариты
        • Современный дизайн
        • Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке
        • Антиблокировочная защита
        • Защита от влияния внешних факторов
        • Нагревает 11 литров воды в минуту