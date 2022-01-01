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Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
18 880 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
Арт. О00000029591
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
  • Персональная скидка
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М

Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М

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18 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029591

Характеристики

Производитель
Neva
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
11.5
Габариты, мм
620x380x230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Газовый проточный водонагреватель NEVA-5514М известного российского производителя BaltGaz спроектирован и произведен в Санкт-Петербурге. Эта газовая колонка давно зарекомендовала себя как надёжная, мощная и долговечная. Как правило, люди, у кого она была установлена в доме, если меняют газовую колонку, то, обычно снова выбирают модель Нева 5514М. Что особенно радует покупателей - это сочетание отличных технических характеристик водонагревателя Нева 5514М и современного дизайна. Строгий элегантный стиль, цветовая гамма (спокойный белый или серый металлик) очень близки по духу жителям Северной Столицы и других регионов России.

    Преимущества

    • Медный теплообменник Hydrogen Technology 99,9% Сu
    • Датчик протока воды
    • Регулирование расхода газа в диапазоне от 25% до 100 % мощности
    • Отсутствие водяного узла
    • Термостатическая модуляция пламени горелки с помощью термобаллона с сильфоном
    • Яркий дисплей с индикацией ошибок
    • Семь систем безопасности
    • Удобство эксплуатации за cчет одной ручки регулировки
    • Газовая горелка нового поколения
    • Компактные размеры 620х380х230 мм