Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М

Преимущества

Медный теплообменник Hydrogen Technology 99,9% Сu

Датчик протока воды

Регулирование расхода газа в диапазоне от 25% до 100 % мощности

Отсутствие водяного узла

Термостатическая модуляция пламени горелки с помощью термобаллона с сильфоном

Яркий дисплей с индикацией ошибок

Семь систем безопасности

Удобство эксплуатации за cчет одной ручки регулировки

Газовая горелка нового поколения

Компактные размеры 620х380х230 мм

Газовый проточный водонагреватель NEVA-5514М известного российского производителя BaltGaz спроектирован и произведен в Санкт-Петербурге. Эта газовая колонка давно зарекомендовала себя как надёжная, мощная и долговечная. Как правило, люди, у кого она была установлена в доме, если меняют газовую колонку, то, обычно снова выбирают модель Нева 5514М. Что особенно радует покупателей - это сочетание отличных технических характеристик водонагревателя Нева 5514М и современного дизайна. Строгий элегантный стиль, цветовая гамма (спокойный белый или серый металлик) очень близки по духу жителям Северной Столицы и других регионов России.