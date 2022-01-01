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Газовый водонагреватель BaltGaz Neva 5514М
Арт. О00000029591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11.5
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Габариты, мм
|620x380x230
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- Газовый проточный водонагреватель NEVA-5514М известного российского производителя BaltGaz спроектирован и произведен в Санкт-Петербурге. Эта газовая колонка давно зарекомендовала себя как надёжная, мощная и долговечная. Как правило, люди, у кого она была установлена в доме, если меняют газовую колонку, то, обычно снова выбирают модель Нева 5514М. Что особенно радует покупателей - это сочетание отличных технических характеристик водонагревателя Нева 5514М и современного дизайна. Строгий элегантный стиль, цветовая гамма (спокойный белый или серый металлик) очень близки по духу жителям Северной Столицы и других регионов России.
Преимущества
- Медный теплообменник Hydrogen Technology 99,9% Сu
- Датчик протока воды
- Регулирование расхода газа в диапазоне от 25% до 100 % мощности
- Отсутствие водяного узла
- Термостатическая модуляция пламени горелки с помощью термобаллона с сильфоном
- Яркий дисплей с индикацией ошибок
- Семь систем безопасности
- Удобство эксплуатации за cчет одной ручки регулировки
- Газовая горелка нового поколения
- Компактные размеры 620х380х230 мм