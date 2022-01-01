Сушилка для рук Ballu BAHD-1000

Современный эргономичный дизайн позволяет сушилке для рук гармонично сочетаться с любым интерьером, создавая атмосферу комфорта и удобства.Автоматические сушилки для рук BALLU (Балу) удобны и надежны в эксплуатации, выполнены в современном эргономичном дизайне, легко монтируются, не требуют технического обслуживания, экономно используют электроэнергию и обеспечивают максимальный уровень комфорта для пользователя.Технические характеристики:Электропитание, В - 220Мощность нагревательных элементов, Вт - 1000Размеры, ШхВхГ - 275х255х265Тип включения - автоМатериал корпуса - пластик