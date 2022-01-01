Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт

Преимущества

Мощность по ступеням переключения - 2.3 / 4.7 / 7 / 9.3 / 12 / 14 кВт

Два ТЭНа

Защита от залипания реле

Защита от замерзания

Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла

Теплоизоляция теплообменника

Магнитный пускатель

Низкий уровень шума при работе

Удобное подключение воды снизу - наружная резьба G3/4

Возможность приготовления горячей воды в любом режиме работы прибора (при подключенном косвенном водонагревателе)

Электрический котел Stout SEB-2101-000014 представляет собой стационарный отопительный прибор, который предназначается для обогрева жилых, бытовых, производственных помещений площадью до 140 кв. м. Благодаря интеллектуальной ротации ступеней мощности расход ресурса каждого ТЭНа осуществляется равномерно. Для удобства монтажа и обслуживания оборудования трубные подключения расположены снизу. Автоматический воздухоотводчик обеспечивает эффективную защиту электрической части устройства от заливания.