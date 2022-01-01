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Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
73 800 ₽
Электрические котлы
    Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
    Арт. О00000033571
    Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
    Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
    Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
    Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
    Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
      Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
      Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
      Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
      Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт
      Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт

      Электрический котел Stout SEB-2101-000014, 14кВт

      73 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 924 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000033571

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      73 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 924 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический котел Stout SEB-2101-000014 представляет собой стационарный отопительный прибор, который предназначается для обогрева жилых, бытовых, производственных помещений площадью до 140 кв. м. Благодаря интеллектуальной ротации ступеней мощности расход ресурса каждого ТЭНа осуществляется равномерно. Для удобства монтажа и обслуживания оборудования трубные подключения расположены снизу. Автоматический воздухоотводчик обеспечивает эффективную защиту электрической части устройства от заливания.

        Преимущества

        • Мощность по ступеням переключения - 2.3 / 4.7 / 7 / 9.3 / 12 / 14 кВт
        • Два ТЭНа
        • Защита от залипания реле
        • Защита от замерзания
        • Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла
        • Теплоизоляция теплообменника
        • Магнитный пускатель
        • Низкий уровень шума при работе
        • Удобное подключение воды снизу - наружная резьба G3/4
        • Возможность приготовления горячей воды в любом режиме работы прибора (при подключенном косвенном водонагревателе)