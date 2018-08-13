Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S

Газовый котел Конорд КСц-Г-10S одноконтурного типа применяется в частных системах отопления в загородных домах, на дачах и в коттеджах и может обеспечивать полноценный обогрев площади до 100 кв.м. Прибор полностью энергонезависим, так как работает на газе (природном или сжиженном) и не имеет в своей конструкции электронных компонентов. Удобное ручное управление. Эффективная система принудительной вентиляции и датчик тяги газа обеспечивают безопасное использование. Газовый котел КСц-Г-10S Конорд с открытой камерой сгорания. Напольная установка.



Преимущества