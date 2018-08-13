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Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
4.5
2
25 500 ₽
26 150 ₽
Газовые котлы
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
    Арт. X130501320
    4.5
    2
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S

      Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S

      • -650 ₽
      25 500 ₽
      26 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X130501320
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      • -650 ₽
      25 500 ₽
      26 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый котел Конорд КСц-Г-10S одноконтурного типа применяется в частных системах отопления в загородных домах, на дачах и в коттеджах и может обеспечивать полноценный обогрев площади до 100 кв.м. Прибор полностью энергонезависим, так как работает на газе (природном или сжиженном) и не имеет в своей конструкции электронных компонентов. Удобное ручное управление. Эффективная система принудительной вентиляции и датчик тяги газа обеспечивают безопасное использование. Газовый котел КСц-Г-10S Конорд с открытой камерой сгорания. Напольная установка.

        Преимущества

        • Высокие показатели КПД 90%
        • Термометр
        • Стильный корпус белого цвета
        • Компактные размеры 
        • Небольшой вес 