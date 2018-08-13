Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-10S
Арт. X130501320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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- Газовый котел Конорд КСц-Г-10S одноконтурного типа применяется в частных системах отопления в загородных домах, на дачах и в коттеджах и может обеспечивать полноценный обогрев площади до 100 кв.м. Прибор полностью энергонезависим, так как работает на газе (природном или сжиженном) и не имеет в своей конструкции электронных компонентов. Удобное ручное управление. Эффективная система принудительной вентиляции и датчик тяги газа обеспечивают безопасное использование. Газовый котел КСц-Г-10S Конорд с открытой камерой сгорания. Напольная установка.
Преимущества
- Высокие показатели КПД 90%
- Термометр
- Стильный корпус белого цвета
- Компактные размеры
- Небольшой вес