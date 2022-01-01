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Вода дистиллированная Glanz, 5 л
120 ₽
Теплоносители
    Вода дистиллированная Glanz, 5 л
    Арт. О00000032295
    Вода дистиллированная Glanz, 5 л

      Вода дистиллированная Glanz, 5 л

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032295

      Характеристики

      Производитель
      		Glanz
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Температура замерзания, °С
      		0
      Габариты, мм
      		135x135x355
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дистрилированая вода Glanz производства Продукт Автохим отвечает всем требованиям ГОСТ к данному продукту. Вода Glanz нашла свое применение мо многих отраслях, вот некоторые из них: использование дистилитрованной воды Glanz в утюгах и парогенераторах оберегает Ваши приборы от вредной накипи;использование дистилитрованной воды Glanz в автомобиле имеет широкое применение от заливки в АКБ до разбавления Концентратов, Антифризов. Хранить не более 730 дней при температуре от 0 до +40 C.

        Преимущества

        • Дистрилированная вода Glanz используется как котловая вода, как для 100% заливки в систему отопления помещения, так и в качестве воды для разбавления концентратов
        • Дистрилированная вода Glanz отлично зарекомендовала себя в ювелирной промышленности