Вода дистиллированная Glanz, 5 л

Преимущества

Дистрилированная вода Glanz используется как котловая вода, как для 100% заливки в систему отопления помещения, так и в качестве воды для разбавления концентратов

Дистрилированная вода Glanz отлично зарекомендовала себя в ювелирной промышленности

Дистрилированая вода Glanz производства Продукт Автохим отвечает всем требованиям ГОСТ к данному продукту. Вода Glanz нашла свое применение мо многих отраслях, вот некоторые из них: использование дистилитрованной воды Glanz в утюгах и парогенераторах оберегает Ваши приборы от вредной накипи;использование дистилитрованной воды Glanz в автомобиле имеет широкое применение от заливки в АКБ до разбавления Концентратов, Антифризов. Хранить не более 730 дней при температуре от 0 до +40 C.