Газовые котлы производства Словакии
Найдено: 5 товаров
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- 86 200 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии230 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 230Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
Газовые котлы производства Словакии в интернет-магазине «Бигам» по цене от 22 140 рублей до 85 200 рублей. В наличии более 7 наименований. Варианты исполнения: настенный, напольный, одноконтурный, двухконтурный. Купить словацкий газовый котел отопления вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.