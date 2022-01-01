Газовые котлы производства Словакии в интернет-магазине «Бигам» по цене от 22 140 рублей до 85 200 рублей. В наличии более 7 наименований. Варианты исполнения: настенный, напольный, одноконтурный, двухконтурный. Купить словацкий газовый котел отопления вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.