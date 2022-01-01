азовые котлы от 11 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 730 рублей до 32 900 рублей. В наличии более 8 наименований. Исполнения: настенные, напольные, двухконтурные и одноконтурные. Купить газовый котел мощностью от 11кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.