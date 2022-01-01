Котлы газовые 16 кВт
Найдено: 9 товаров
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- 39 650 ₽160 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: двухконтурный
- 30 720 ₽31 500 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- -780 ₽
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- 37 800 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии120 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 120Число контуров: двухконтурный
Котлы газовые 16 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 25 380 рублей до 35 650 рублей. В наличии более 4 наименования. Варианты исполнения: настенные и напольные, одноконтурные и двухконтурные. Купить газовый котел на 16кВт для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.