Котлы газовые 16 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 25 380 рублей до 35 650 рублей. В наличии более 4 наименования. Варианты исполнения: настенные и напольные, одноконтурные и двухконтурные. Купить газовый котел на 16кВт для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.