Котлы газовые от 9 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 319 рублей до 32 900 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить напольный или настенный газовый котел от 9кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.