Котлы газовые до 28 кВт
Найдено: 7 товаров
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- 63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 59 900 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- 33 900 ₽37 500 ₽240 м²Тип камеры сгорания: нетСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -3 600 ₽
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- Нет в наличии250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличии210 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 210Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
Котлы газовые до 28 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 36 500 рублей до 100 600 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить атмосферный отопительный газовый котел мощностью до 28кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.