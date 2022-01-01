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Газовые котлы

Котлы газовые до 28 кВт

  • Макс. мощность, кВт: от 25 до 28
Найдено: 7 товаров
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  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    63 100 ₽
    4.9
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    59 900 ₽
    Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Котел газовый настенный Ferroli VITABEL F24
    33 900 ₽
    37 500 ₽
    Котел газовый настенный Ferroli VITABEL F24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: нет
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -3 600 ₽
  • Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: одноконтурный
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  • Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24
    Нет в наличии
    Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: одноконтурный
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  • Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H
    Нет в наличии
    Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H
    210 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 210
    Число контуров: одноконтурный
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  • Котел газовый Buderus Logamax U052-28К
    Нет в наличии
    5.0
    Котел газовый Buderus Logamax U052-28К
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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Котлы газовые до 28 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 36 500 рублей до 100 600 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить атмосферный отопительный газовый котел мощностью до 28кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.