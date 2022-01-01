Котел газовый Arderia ESR 2.30 FFCD coaxial
Арт. X130501236
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Южная Корея
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Тип тяги
|естественная
|
Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел газовый Arderia ESR 2.30 FFCD coaxial настенный, с закрытой камерой сгорания - предназначен для отопления и горячего водоснабжения, максимальной мощностью 34.9 кВт. Сочетает в себе экономичность, высокое качество и надежность.
Преимущества
Газовая система
- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давление газа до 5 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Регулируемая подача воздуха для горения
Гидравлика
- Первичный медный теплообменник
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Насос с «сухим ротором» и небольшим потреблением электроэнергии
- Манометр
- Фильтр на входе холодной воды
- Язычковый датчик горячей воды
- Встроенный трехходовой клапан
Контроль температуры
- Возможность установки пульта управления как возле котла, так и на расстоянии до 40м (пульт идет в комплекте с котлом)
- Возможность использования пульта управления как комнатный датчик.
- Регулировка температуры: контур отопления 40-80°С, Гвс 40/60°С
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс
- Индикация температуры отопления и ГВС
Контроль и безопасность
- Электронная система самодиагностики
- Защита от перепадов напряжения (от 156 до 280В)
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС