Газовые котлы китайские
Найдено: 3 товара
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- 48 000 ₽48 140 ₽192 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 192Число контуров: двухконтурный
- -140 ₽
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- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
Газовые котлы китайские в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15 699 рублей до 39 999 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить газовые котлы отопления производства Китай вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.