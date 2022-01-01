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Газовые котлы

Газовые котлы китайские

  • Страна производства: Китай
Найдено: 3 товара
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  • Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    48 000 ₽
    48 140 ₽
    Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    192 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 192
    Число контуров: двухконтурный
    • -140 ₽
  • Газовый котел Gazlux Standart B-24-С1
    Нет в наличии
    Газовый котел Gazlux Standart B-24-С1
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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  • Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi
    Нет в наличии
    Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
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Газовые котлы китайские в интернет-магазине «Бигам» по цене от 15 699 рублей до 39 999 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить газовые котлы отопления производства Китай вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.