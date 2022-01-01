Газовые котлы до 18 кВт
Найдено: 23 товара
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- 39 650 ₽160 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: двухконтурный
- 35 480 ₽150 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 150Число контуров: одноконтурный
- 35 800 ₽200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: одноконтурный
- 30 720 ₽31 500 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- -780 ₽
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- 37 800 ₽160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- 46 080 ₽200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: двухконтурный
- 45 720 ₽127 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 127Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии120 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 120Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии140 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 140Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии160 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 160Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии140 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 140Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии140 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 140Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии120 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 120Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии140 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 140Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии170 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 170Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии180 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 180Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии140 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 140Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличии140 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 140Число контуров: одноконтурный
Газовые котлы до 18 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 25 270 рублей до 36 880 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить газовый котел мощностью до 18кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.