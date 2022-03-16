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Газовый котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Универсал-Н
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Универсал-Н
    Арт. X130501331
    5.0
    2
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Универсал-Н

      Газовый котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Универсал-Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501331
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17 4 3 Универсал подходит для жилых объектов площадью 150 кв. м благодаря хорошим показателям мощности 17,4 кВт. Двухконтурный тип обеспечивает отопление и горячее водоснабжение одновременно (производительность горячей воды в минуту до 5,4 л температурой +35 градусов). Конвекционный. Открытая камера сгорания не требует расходов на систему подачи воздуха извне, так как котел берет его непосредственно из комнаты, где установлен.

        Преимущества

        • Автоматика Euro Sit - обеспечивает пьезорозжиг горелки и защиту от перенагревания
        • Газ-контроль
        • Удобное механическое управление
        • Встроенный термометр
        • Узкий цилиндрический корпус
        • Система воздухоотвода