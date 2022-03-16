Газовый котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Универсал-Н

Преимущества

Автоматика Euro Sit - обеспечивает пьезорозжиг горелки и защиту от перенагревания

Газ-контроль

Удобное механическое управление

Встроенный термометр

Узкий цилиндрический корпус

Система воздухоотвода

Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17 4 3 Универсал подходит для жилых объектов площадью 150 кв. м благодаря хорошим показателям мощности 17,4 кВт. Двухконтурный тип обеспечивает отопление и горячее водоснабжение одновременно (производительность горячей воды в минуту до 5,4 л температурой +35 градусов). Конвекционный. Открытая камера сгорания не требует расходов на систему подачи воздуха извне, так как котел берет его непосредственно из комнаты, где установлен.