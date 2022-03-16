Газовый котел ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Универсал-Н
Арт. X130501331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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- Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17 4 3 Универсал подходит для жилых объектов площадью 150 кв. м благодаря хорошим показателям мощности 17,4 кВт. Двухконтурный тип обеспечивает отопление и горячее водоснабжение одновременно (производительность горячей воды в минуту до 5,4 л температурой +35 градусов). Конвекционный. Открытая камера сгорания не требует расходов на систему подачи воздуха извне, так как котел берет его непосредственно из комнаты, где установлен.
Преимущества
- Автоматика Euro Sit - обеспечивает пьезорозжиг горелки и защиту от перенагревания
- Газ-контроль
- Удобное механическое управление
- Встроенный термометр
- Узкий цилиндрический корпус
- Система воздухоотвода