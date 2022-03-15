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Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)
    Арт. X130501246
    5.0
    2
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)

      Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501246
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23 2 3 Универсал двухконтурный используется для отопления и подготовки горячей воды для бытовых нужд в частных домах, на дачах и других помещениях, где требуется комфортная температура воздуха и горячее водоснабжение. В данной модели реализована автоматика Euro Sit, которая обеспечивает удобное управление. Котел способен отопить помещение площадью до 200 кв.м, стоит это учитывать при выборе нужного варианта. Прибор может работать на природном газе. Напольное исполнение, узкий цилиндрический корпус позволят установить котел даже в маленьком помещении.

        Преимущества

        • Отличные показатели мощности 23,2 кВт
        • Система Газ-контроль
        • Пьезорозжиг
        • Термометр (встроенный)
        • Система принудительного отвода воздуха
        • Эффективная защита от перегрева
        • Компактный корпус 