Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)

Преимущества

Отличные показатели мощности 23,2 кВт

Система Газ-контроль

Пьезорозжиг

Термометр (встроенный)

Система принудительного отвода воздуха

Эффективная защита от перегрева

Компактный корпус

Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23 2 3 Универсал двухконтурный используется для отопления и подготовки горячей воды для бытовых нужд в частных домах, на дачах и других помещениях, где требуется комфортная температура воздуха и горячее водоснабжение. В данной модели реализована автоматика Euro Sit, которая обеспечивает удобное управление. Котел способен отопить помещение площадью до 200 кв.м, стоит это учитывать при выборе нужного варианта. Прибор может работать на природном газе. Напольное исполнение, узкий цилиндрический корпус позволят установить котел даже в маленьком помещении.