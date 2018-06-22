Немаловажным фактором уюта в жилище является хорошая система отопления. Сегодняшнее предложение отопительного оборудования насыщено многочисленными вариантами. Забываются старые обогреватели и радиаторы, которые применялись для согрева загородных домов, централизованное отопление уходит на задний план, предпочтения все больше отдаются автономным отопительным котлам. Актуален вопрос о том, как же выбрать тот или иной котел, и как сделать так, чтобы котёл отработал по максимуму? Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Отопительным котлом принято называть устройство, где тепловой носитель (вода или пар), с помощью нагрева до необходимой температуры обеспечивает людей теплом или горячей водой.

По разновидностям топлива, с помощью которого работает котёл, их можно разделить на группы. Твёрдотопливный котёл работает на топливе в виде пеллет, угля и дров. Жидкотопливный - на дизельном и мазутном топливе. Также есть котлы на газу, электричестве и котлы комбинированного типа.

Твердотопливный вид котла относится к самым популярным, они пользуются немалым спросом. Им требуется недорогое доступное топливо, а эффективность от использования твёрдотопливных котлов порой даже выше, чем у тех, что работают на газу и электричестве. Здесь есть смысл отметить пиролизные котлы, КПД которых составляет 80 процентов, а в качестве топлива можно использовать даже древесные отходы. Понятно, что стоимость такого топлива невелика, что не может не радовать.

Второй вид – это водогрейные котлы, они же известны как жаротрубные. Функционируют такие котлы на дровах, древесном мусоре и другой органике. Жечь в них можно и солому – предварительно спрессованную. Мощность таких котлов – от 30 КВт до 2 МВт. К сожалению, такие котлы имеют невысокий КПД.

Газовые котлы также широко распространены. Они одинаково эффективно работают в частных и многоквартирных домах, с их помощью отапливают производственные цеха и учреждения. Основным плюсом газа является его доступность с точки зрения цены.

Электрическими котлами для дома можно обогреть помещение площадью до 100 квадратных метров. Но стоит быть готовым к тому, что такой котел потребляет много электричества. Эти котлы отопления не могут работать автономно, следовательно, если появятся проблемы с электричеством, дом останется без отопления, если не была предусмотрена альтернатива. Но такие котлы имеют свои преимущества. У них нет фитиля, горелки, поэтому они максимально безопасны. Ко всему они занимают мало места и потому могут устанавливаться не в отдельном помещении. А главное, они почти бесшумны.

Котлы со сменными горелками одинаково эффективно могут работать как на газу, так и на жидком топливе.





Напольный или настенный

Давайте определимся, какой котёл выбрать с точки зрения месторасположения.

Выбор, который встает перед покупателем – какой котёл взять, настенный или напольный. Оба вида котлов представлены в широком ассортименте, выполняют одинаковые функции, отличаются только некоторыми технологическими особенностями. Напольные отопительные котлы имеют традиционно большие размеры и являются более мощными. В основном, их устанавливают в частных домах, на промышленных предприятиях, где для этого есть отдельные помещения – котельные.

Настенные же котлы используются для квартир и небольших частных домов. Они различаются по числу контуров нагрева. Вопрос в том, нужен ли котел лишь для согрева – или же еще и для водопровода. Если требуется только отопление, то выбирать стоит одноконтурный котел, он стоит гораздо дешевле, чем двухконтурный. А для горячего водоснабжения выбираем двухконтурную модель.

Впрочем, сама по себе качественная и правильно выбранная модель еще не гарантирует безопасность. Отопительные котлы - непростое оборудование, и приобретать его лучше в специализированных магазинах, которые обеспечат должный уровень монтажа, пусковую наладку и гарантийное обслуживание.

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