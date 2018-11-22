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Видео
Обзор аккумуляторного шуруповерта Metabo Powermaxx BS 10.8 В 2х2.0 А/ч
22.11.2018

Обзор аккумуляторного шуруповерта Metabo Powermaxx BS 10.8 В 2х2.0 А/ч

Страница товара: https://www.bigam.ru/product/shurupovert-akkumulyatornyj-metabo-powermaxx-bs-10-8-v-2x2-0-ach-600080...

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