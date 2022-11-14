Содержание:
- Какие типы газовых водонагревателей бывают?
- На какие элементы стоит обратить внимание при выборе?
- Лучшие производители газовых колонок
- Рейтинг лучших колонок
- Лучшие колонки для одной точки водоразбора
- Лучшие колонки для двух точек подачи воды
- Колонки с самым оригинальным дизайном
Что делать, когда использование централизованной системы горячего водоснабжения - не вариант? Верно, искать альтернативные способы. Магазины техники предлагают много возможностей заменить отсутствующую или неработающую систему ГВС. Среди них проточные и накопительные электрические водонагреватели, газовые котлы для водоснабжения и отопления и газовые колонки. О том, как подобрать газовую колонку, поговорим в статье.
Как выбрать газовую колонку в квартиру или дом? В этом вопросе стоит учесть несколько моментов. Первый из них - проточный или накопительный нагреватель выбрать. Рассмотрим оба варианта.
Их обычно берут для обеспечения мелких повседневных нужд или нечастого использования. Особенность проточных моделей в том, что вода постепенно нагревается, проходя через теплообменник, и подается сразу на точку разбора.
При открытии крана вода надавливает на мембрану и срабатывает шток, который дает сигнал к воспламенению запальника горелки. Воздух берется из помещения, где установлен прибор, либо с улицы. Продукты сгорания отводятся через дымоход или удаляются другим способом.
Их преимущество заключается в малом размере, который вполне позволяет установить газовую колонку даже на маленькой кухне. Также неоспоримым плюсом является скорость нагрева: чтобы получить горячую воду, пользователю не придется ждать, достаточно просто включить смеситель. Проточные нагреватели имеют более бюджетную цену.
К минусам проточных моделей можно отнести высокое энергопотребление и слабый в сравнении с другими методами нагрева напор воды.
Такие колонки отличаются большими габаритами за счет накопительного бака. В них также имеется теплообменник и горелка. Накопительные газовые бойлеры позволяют всегда иметь запас горячей воды и более экономичны, но места для размещения требуют гораздо больше. Разнообразие накопительных моделей сравнительно малое, а их стоимость выше, чем у проточных.
Об этом мы коротко сказали в разделе про проточные водонагреватели, рассмотрим водонагреватели более подробно.
К составным частям колонки относят корпус теплообменник, горелку, отверстия для поступления воздуха и отвода продуктов горения, фильтры, автоматику. Он монтируется на стену и подключается к газовой и водяной трубе. Далее отметим, как выбрать газовый водонагреватель, исходя из особенностей составных частей.
В этот список входят: мощность, тип поджига, особенности камеры сгорания, способ отвода газов при сгорании, тип теплообменника, система безопасности.
Мощность является одним из основных факторов, поскольку от нее зависит способность обеспечить несколько точек водоразбора и необходимую производительность даже при длительном использовании. Если ее будет недостаточно, то колонка вряд ли сможет закрыть потребность покупателя.
Для одной точки водоразбора, допустим, в квартире или небольшом доме достаточно около 17-20 кВт. При этом производительность будет от 4 до 7 литров в минуту. Если вы планируете использовать водонагреватель в большом доме с 2-3 точками водоразбора, то можно взять нагреватель на 20-26 кВт. Колонки с мощностью выше пригодны для эксплуатации в больших частных домах.
При срабатывании штока в колонках осуществляется розжиг горелки. Горелки отличаются типом поджига. В самых первых колонках для получения пламени использовались спички. Современные модели оснащаются гидравлическим, электронным поджигом или пьезоэлементом.
Производители делают колонки с двумя видами камеры сгорания: открытого и закрытого типа.
Если вы решили, что для дома подходит проточный газовый водонагреватель, как выбрать модель по отводу продуктов сгорания?
Наиболее оптимальным вариантом для квартиры и дома является вариант с отводом через дымоход. Конечно, установка и обслуживание такого прибора будет сложнее, особенно в многоквартирных домах на верхних этажах. Чтобы избежать проблем с колонкой, дымоход периодически нуждается в обслуживании. Со временем скопление продуктов сгорания может вызвать засор, снижающий приток кислорода (тягу).
Если в доме прочистить дымоход проще, то для обслуживания уличной части дымохода в многоэтажном доме лучше вызвать специалистов.
Также бывают бездымоходные модели, которые также требуют вывода через стену с помощью вентилятора. Их также называют турбированными.
Нужно отметить, что размещение колонки во многом зависит от возможности удаления продуктов сгорания. Помещение с колонкой должно хорошо вентилироваться, а современные пластиковые окна являются более герметичной альтернативой деревянным. Поэтому, если в квартире пластиковые окна чаще закрыты, то необходимо устанавливать вентиляционный клапан.
По причине закрытости пространства не рекомендуется монтировать газовые колонки в ванной, так как пользователь рискует получить отравление угарным газом из за недостатка вентиляции.
Важным для теплообменника является материал изготовления. Наиболее надежными специалисты считают медные теплообменники с припоем или без. Они прочнее и меньше подвержены ржавлению и при этом обладают лучшей теплоотдачей. Альтернативой являются недорогие и увесистые стальные баки. Если вы решили отдать предпочтение изделию из стали то лучше приобрести прибор с баком из нержавейки.
Как выбрать газовую колонку для квартиры с учетом давления в сетях? Перед покупкой стоит обратить внимание на особенности постройки. Если планируется размещение колонки в старом доме (например, в хрущевке или брежневке), то лучше приобрести модель не чувствительную к низкому давлению в сети. Порой в сеть даже устанавливают насосы.
Что касается газа, то здесь особое внимание нужно уделить колонкам европейского производства. Давление газа в отечественном газопроводе ниже, чем в европейском, поэтому стоит внимательно изучить параметры водонагревателя. Аппарат должен быть рассчитан на давление около 13 бар.
В газовых колонках выделяют горелки с постоянной и регулируемой мощностью.
|Колонка по типу горелки
|Особенности
|С постоянной мощностью
|Такой тип характерен для колонок, которые стоят дешевле. Требуют постоянной настройки температуры, что особенно неудобно при нескольких точках водоразбора. Если напор поступающей холодной воды резко падает, то аппарат все равно продолжает нагревать поступающую воду до заданной температуры. Это чревато избыточным нагревом воды и дискомфортом при ее использовании.
|С регулируемой мощностью
|В этом случае достаточно просто задать температуру, а колонка будет менять силу пламени в зависимости от напора поступающей воды. При покупке такая модель стоит дороже, но она позволит более экономно расходовать ресурсы.
Газовые колонки считаются эффективным и экономичным средством нагрева воды, однако доставляют немало хлопот при проектировании и подключении и вызывают сомнения некоторых покупателей относительно безопасности.
От страхов при использовании колонки можно избавиться, если ответственно подойти к выбору агрегата с точки зрения системы безопасности. К самым распространенным функциям для обеспечения безопасности при использовании относят:
Как выбрать газовую колонку для частного дома или квартиры, чтобы она прослужила долго? При выборе стоит опираться не только на технические характеристики прибора, но и на надежность производителя. Мы составили перечень компаний-производителей с лучшими отзывами на продукцию.
Чтобы обеспечить все потребности, пользователю нужна мощная и безопасная газовая колонка. Какую купить для размещения в комнате или в кухонном пространстве квартиры или дома поможет определить наш рейтинг.
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Тип розжига
|Управление
|Топливо
|Стоимость (руб)
|VilTerm S11
|21
|11
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|13 200
|Neva 4510
|20
|10
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|13 689
|Bosch W 10-2 KB 23
|17,4
|10
|Автоматический
|Механическое
|Природный газ, сжиженный газ
|21 291
|Zanussi GWH 12 Fonte
|23,6
|12
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|11 865
|Ariston Fast EVO 11B
|19
|11
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|16 442
Первая в рейтинге газовая колонка, выбор которой значительно облегчит нагрев воды в доме.
Плюсы:
Минусы:
Колонка с самой высокой температурой нагрева воды.
Плюсы:
Минусы:
Неплохая колонка с автоматикой и безопасной работой от именитого производителя.
Плюсы:
Минусы:
Мощная колонка, которая не занимает много места при настенной монтаже и имеет универсальное цветовое решение.
Плюсы:
Минусы:
Колонка китайского производства в лаконичном дизайне.
Плюсы:
Минусы:
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Тип розжига
|Управление
|Топливо
|Стоимость (руб)
|Ariston Fast Evo 14B
|24
|14
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|16 334
|Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
|28
|14
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|14 990
|BaltGaz Neva 5514 М
|24
|14
|Автоматический
|Механическое
|Природный газ
|18 880
|Neva 5514Е 30986
|28
|14
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|17 880
|BaltGaz Comfort 15
|30
|15
|Автоматический
|Механическое
|Природный газ
|19 000
Если вы сомневаетесь, какую выбрать газовую колонку для частного дома, то стоит заострить внимание на производительных долговечных моделях, таких, как Fast Evo 14B.
Плюсы:
Минусы:
Бюджетная мощная колонка со стильным дизайном безопасная в использовании.
Плюсы:
Минусы:
Модель колонки безопасная и комфортная в использовании.
Плюсы:
Минусы:
Производительный прибор от российского бренда с хорошими отзывами.
Плюсы:
Минусы:
Колонка с функциональным дисплеем, которая будет полезна в доме и в квартире.
Плюсы:
Минусы:
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Тип розжига
|Управление
|Топливо
|Стоимость (руб)
|Oasis 24 Glass DG
|24
|-
|Электронный
|Механическое
|-
|13 000
|BaltGaz NEVA 11 Glass, цветы розовые
|17,9
|-
|Автоматический
|Механическое
|-
|15 000
|Oasis 20 RG Glass
|18
|10
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|7 800
|Oasis Glass 20 VG
|20
|10
|Электронный
|Механическое
|Природный газ
|9 200
|NEVA 4510 Glass, красный цветок
|17
|10
|Электронный
|Механическое
|-
|7 000
Прибор, сочетающий необычное оформление и мощность, которой хватит для использования в загородном доме.
Плюсы:
Минусы:
Вариант среднего размера в розовом цвете от бренда Neva.
Плюсы:
Минусы:
Модель в черном цвете с возможностью установки режима по температуре воздуха.
Плюсы:
Минусы:
Необычное оформление колонки позволяет внести яркое цветовое пятно в сдержанное оформление помещения.
Плюсы:
Минусы:
Завершает рейтинг колонка средней производительности в красном цвете для необычного интерьера.
Плюсы:
Минусы: