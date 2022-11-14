Что делать, когда использование централизованной системы горячего водоснабжения - не вариант? Верно, искать альтернативные способы. Магазины техники предлагают много возможностей заменить отсутствующую или неработающую систему ГВС. Среди них проточные и накопительные электрические водонагреватели, газовые котлы для водоснабжения и отопления и газовые колонки. О том, как подобрать газовую колонку, поговорим в статье.

Какие типы газовых водонагревателей бывают?

Как выбрать газовую колонку в квартиру или дом? В этом вопросе стоит учесть несколько моментов. Первый из них - проточный или накопительный нагреватель выбрать. Рассмотрим оба варианта.

Проточные газовые водонагреватели

Их обычно берут для обеспечения мелких повседневных нужд или нечастого использования. Особенность проточных моделей в том, что вода постепенно нагревается, проходя через теплообменник, и подается сразу на точку разбора.

При открытии крана вода надавливает на мембрану и срабатывает шток, который дает сигнал к воспламенению запальника горелки. Воздух берется из помещения, где установлен прибор, либо с улицы. Продукты сгорания отводятся через дымоход или удаляются другим способом.

Их преимущество заключается в малом размере, который вполне позволяет установить газовую колонку даже на маленькой кухне. Также неоспоримым плюсом является скорость нагрева: чтобы получить горячую воду, пользователю не придется ждать, достаточно просто включить смеситель. Проточные нагреватели имеют более бюджетную цену.

К минусам проточных моделей можно отнести высокое энергопотребление и слабый в сравнении с другими методами нагрева напор воды.

Накопительные газовые водонагреватели

Такие колонки отличаются большими габаритами за счет накопительного бака. В них также имеется теплообменник и горелка. Накопительные газовые бойлеры позволяют всегда иметь запас горячей воды и более экономичны, но места для размещения требуют гораздо больше. Разнообразие накопительных моделей сравнительно малое, а их стоимость выше, чем у проточных.

Устройство газовой колонки

Об этом мы коротко сказали в разделе про проточные водонагреватели, рассмотрим водонагреватели более подробно.





К составным частям колонки относят корпус теплообменник, горелку, отверстия для поступления воздуха и отвода продуктов горения, фильтры, автоматику. Он монтируется на стену и подключается к газовой и водяной трубе. Далее отметим, как выбрать газовый водонагреватель, исходя из особенностей составных частей.

На какие элементы стоит обратить внимание при выборе?

В этот список входят: мощность, тип поджига, особенности камеры сгорания, способ отвода газов при сгорании, тип теплообменника, система безопасности.

Мощность газовой колонки

Мощность является одним из основных факторов, поскольку от нее зависит способность обеспечить несколько точек водоразбора и необходимую производительность даже при длительном использовании. Если ее будет недостаточно, то колонка вряд ли сможет закрыть потребность покупателя.

Для одной точки водоразбора, допустим, в квартире или небольшом доме достаточно около 17-20 кВт. При этом производительность будет от 4 до 7 литров в минуту. Если вы планируете использовать водонагреватель в большом доме с 2-3 точками водоразбора, то можно взять нагреватель на 20-26 кВт. Колонки с мощностью выше пригодны для эксплуатации в больших частных домах.

Тип розжига газовой колонки

При срабатывании штока в колонках осуществляется розжиг горелки. Горелки отличаются типом поджига. В самых первых колонках для получения пламени использовались спички. Современные модели оснащаются гидравлическим, электронным поджигом или пьезоэлементом.

Пьезоподжиг . Самый распространенный из-за удобства модуляции пламени и невысокой стоимости. Пьезорозжиг позволяет включать прибор, когда требуется и устанавливать желаемую интенсивность пламени.

. Самый распространенный из-за удобства модуляции пламени и невысокой стоимости. Пьезорозжиг позволяет включать прибор, когда требуется и устанавливать желаемую интенсивность пламени. Электронный . Колонка включается и работает от батареек или сетевого источника питания через розетку. Он удобен, когда оператору не хочется возиться с кнопочным запуском. Чтобы не было необходимости менять батарейки, можно обзавестись аккумуляторами, а в случае отключения электроснабжения подключить к генератору.

. Колонка включается и работает от батареек или сетевого источника питания через розетку. Он удобен, когда оператору не хочется возиться с кнопочным запуском. Чтобы не было необходимости менять батарейки, можно обзавестись аккумуляторами, а в случае отключения электроснабжения подключить к генератору. Гидравлический. Встречается реже, чем первые два. Такой розжиг срабатывает при движении воды к теплообменнику. Происходит запуск гидрогенератора.

Тип камеры сгорания

Производители делают колонки с двумя видами камеры сгорания: открытого и закрытого типа.

Первый вариант наиболее распространен и встречается в недорогих водонагревателях. При открытом варианте камеры идет непосредственное взаимодействие ее с воздухом в помещении. Такие камеры считаются менее безопасными, поскольку возможен частичный выход продуктов сгорания в помещение. В закрытом варианте воздух в прибор поступает с улицы и контакт с окружающим пространством минимален, что уменьшает риск для людей. Но стоимость такого прибора значительно выше.

Отвод продуктов сгорания

Если вы решили, что для дома подходит проточный газовый водонагреватель, как выбрать модель по отводу продуктов сгорания?

Наиболее оптимальным вариантом для квартиры и дома является вариант с отводом через дымоход. Конечно, установка и обслуживание такого прибора будет сложнее, особенно в многоквартирных домах на верхних этажах. Чтобы избежать проблем с колонкой, дымоход периодически нуждается в обслуживании. Со временем скопление продуктов сгорания может вызвать засор, снижающий приток кислорода (тягу).

Если в доме прочистить дымоход проще, то для обслуживания уличной части дымохода в многоэтажном доме лучше вызвать специалистов.

Также бывают бездымоходные модели, которые также требуют вывода через стену с помощью вентилятора. Их также называют турбированными.

Нужно отметить, что размещение колонки во многом зависит от возможности удаления продуктов сгорания. Помещение с колонкой должно хорошо вентилироваться, а современные пластиковые окна являются более герметичной альтернативой деревянным. Поэтому, если в квартире пластиковые окна чаще закрыты, то необходимо устанавливать вентиляционный клапан.

По причине закрытости пространства не рекомендуется монтировать газовые колонки в ванной, так как пользователь рискует получить отравление угарным газом из за недостатка вентиляции.





Тип теплообменника колонки

Важным для теплообменника является материал изготовления. Наиболее надежными специалисты считают медные теплообменники с припоем или без. Они прочнее и меньше подвержены ржавлению и при этом обладают лучшей теплоотдачей. Альтернативой являются недорогие и увесистые стальные баки. Если вы решили отдать предпочтение изделию из стали то лучше приобрести прибор с баком из нержавейки.

Давление воды и газа

Как выбрать газовую колонку для квартиры с учетом давления в сетях? Перед покупкой стоит обратить внимание на особенности постройки. Если планируется размещение колонки в старом доме (например, в хрущевке или брежневке), то лучше приобрести модель не чувствительную к низкому давлению в сети. Порой в сеть даже устанавливают насосы.

Что касается газа, то здесь особое внимание нужно уделить колонкам европейского производства. Давление газа в отечественном газопроводе ниже, чем в европейском, поэтому стоит внимательно изучить параметры водонагревателя. Аппарат должен быть рассчитан на давление около 13 бар.

Тип горелки и модуляция мощности

В газовых колонках выделяют горелки с постоянной и регулируемой мощностью.

Колонка по типу горелки Особенности С постоянной мощностью Такой тип характерен для колонок, которые стоят дешевле. Требуют постоянной настройки температуры, что особенно неудобно при нескольких точках водоразбора. Если напор поступающей холодной воды резко падает, то аппарат все равно продолжает нагревать поступающую воду до заданной температуры. Это чревато избыточным нагревом воды и дискомфортом при ее использовании. С регулируемой мощностью В этом случае достаточно просто задать температуру, а колонка будет менять силу пламени в зависимости от напора поступающей воды. При покупке такая модель стоит дороже, но она позволит более экономно расходовать ресурсы.

Система безопасности

Газовые колонки считаются эффективным и экономичным средством нагрева воды, однако доставляют немало хлопот при проектировании и подключении и вызывают сомнения некоторых покупателей относительно безопасности.

От страхов при использовании колонки можно избавиться, если ответственно подойти к выбору агрегата с точки зрения системы безопасности. К самым распространенным функциям для обеспечения безопасности при использовании относят:

Датчик горения. Если пламя вдруг гаснет, колонка отключается. Датчик ионизации. Отключает колонку, если в горелку не поступает газ. Детектор потока. Реагирует на открытие крана и запускает колонку. Детектор тяги. Колонка не запустится,если в дымоходе нет достаточной тяги. Детектор давления воды. Если давление поступающей воды ниже минимального допустимого техническими характеристиками колонки порога, то водонагреватель не запустится. Датчик температуры воды. Позволяет произвести настройку температуры нагрева воды с учетом температурного показателя поступающей воды. Аварийный клапан. Позволяет произвести сброс излишней жидкости при избыточном давлении в системе колонки, уберегая ее комплектующие от гидроудара.

Лучшие производители газовых колонок

Как выбрать газовую колонку для частного дома или квартиры, чтобы она прослужила долго? При выборе стоит опираться не только на технические характеристики прибора, но и на надежность производителя. Мы составили перечень компаний-производителей с лучшими отзывами на продукцию.

Ariston . Известный многим производитель техники для дома. Предлагает на выбор модели с электронным или механическим управлением, закрытым или открытым типом камеры сгорания.

. Известный многим производитель техники для дома. Предлагает на выбор модели с электронным или механическим управлением, закрытым или открытым типом камеры сгорания. BaltGaz . Российский производитель газового оборудования. Модели отличаются надежностью и рассчитаны на использования в условиях отечественных сетей.

. Российский производитель газового оборудования. Модели отличаются надежностью и рассчитаны на использования в условиях отечественных сетей. Neva . Еще одна отечественная торговая марка, предлагающая ассортимент газовых колонок. Если вы хотите определиться, какую лучше купить газовую колонку для дома, то модели от Neva вполне могут встать в список кандидатов.

. Еще одна отечественная торговая марка, предлагающая ассортимент газовых колонок. Если вы хотите определиться, какую лучше купить газовую колонку для дома, то модели от Neva вполне могут встать в список кандидатов. Bosch . Популярный бренд, который представляет на выбор колонки с разными опциями: есть энергозависимые и энергонезависимые модели, колонки с модуляцией пламени и защитным механизмом от обратной тяги.

. Популярный бренд, который представляет на выбор колонки с разными опциями: есть энергозависимые и энергонезависимые модели, колонки с модуляцией пламени и защитным механизмом от обратной тяги. Zanussi . Колонки от “итальянцев” Zanussi способны производить 10 литров воды в минуту и оснащены автоподжигом. В ассортименте есть модели с необычным дизайном передней части корпуса.

. Колонки от “итальянцев” Zanussi способны производить 10 литров воды в минуту и оснащены автоподжигом. В ассортименте есть модели с необычным дизайном передней части корпуса. Electrolux . Модели от бренда представлены в классическом белом цвете. Мощные колонки без труда справляются с несколькими точками водоразбора и работают даже при сниженном напоре воды.

. Модели от бренда представлены в классическом белом цвете. Мощные колонки без труда справляются с несколькими точками водоразбора и работают даже при сниженном напоре воды. Baxi . Знаменитый производитель водонагревательного оборудования, товар которого не уступает по качеству продукции других брендов. Колонки Baxi можно подключить к источнику природного газа или перевести на сжиженный.

. Знаменитый производитель водонагревательного оборудования, товар которого не уступает по качеству продукции других брендов. Колонки Baxi можно подключить к источнику природного газа или перевести на сжиженный. VilTerm. Выпускает колонки российского производства, которые можно купить в квартиру или дом. Модели от VilTerm имеют латунные узлы для подачи и обработки воды и газа, поэтому продукция отличается высокой износостойкостью.

Рейтинг лучших колонок

Чтобы обеспечить все потребности, пользователю нужна мощная и безопасная газовая колонка. Какую купить для размещения в комнате или в кухонном пространстве квартиры или дома поможет определить наш рейтинг.

Лучшие колонки для одной точки водоразбора

Газовая колонка VilTerm S11

Первая в рейтинге газовая колонка, выбор которой значительно облегчит нагрев воды в доме.

Плюсы:

Средний показатель производительности делает устройство оптимальным для использования 1-3 людьми на одной точке;

Запуск производится даже при низком давлении в водопроводе (от 0,15 бар);

Электронный розжиг позволяет не активировать горелку вручную;

В системе безопасности есть защита от избыточного нагрева, газ-контроль;

Контроль показателей облегчает наличие дисплея.

Минусы:

Нет возможности управления с пульта.

Газовая колонка Neva 4510

Колонка с самой высокой температурой нагрева воды.

Плюсы:

В основе теплообменника медь с минимумом припоев, что обеспечивает быстрый нагрев;

Колонка справится даже с жесткой водопроводной водой;

Для установки в жилом помещении важный фактор - тихая работа;

Экран дисплей показывает не только текущий режим, но и оповещает об ошибках системы;

Небольшая стоимость.

Минусы:

Нет возможности самодиагностики.

Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23

Неплохая колонка с автоматикой и безопасной работой от именитого производителя.

Плюсы:

Возможно настроить прибор на работу на сжиженном газу;

Всесторонняя система безопасности с датчиком тяги, защитой от избыточного нагрева, контроллеры газа и давления;

Автоматическая система розжига избавляет оператора о необходимости контроля горелки;

Выдерживает избыточное давление до 12 бар.

Минусы:

Нет дисплея.

Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte

Мощная колонка, которая не занимает много места при настенной монтаже и имеет универсальное цветовое решение.

Плюсы:

Стальной корпус выдерживает удары и защищен от попадания воды и частиц пыли;

Вода в колонке нагревается до 70 градусов, что дает большой диапазон настройки температуры для использования;

Прибор не запустится при отсутствии газа и выключится при перегреве;

Медный теплообменник;

Понятная регулировка и дисплей для отображения режима нагрева.

Минусы:

Открытая вариант камеры.

Газовая колонка Ariston Fast EVO 11B

Колонка китайского производства в лаконичном дизайне.

Плюсы:

Для включения не требуется нажимать на кнопки модель оснащена электронным розжигом;

Производительности с лихвой хватит на организацию водозабора из одного источника;

Не перестанет работать даже при небольшом давлении при перебоях в сети (от 0,1 бар);

Защита от прекращения подачи газа и излишнего нагрева деталей;

Гладкий эмалированный корпус.

Минусы:

Нет возможности дистанционной настройки.

Лучшие колонки для двух точек подачи воды

Газовая колонка Ariston Fast Evo 14B

Если вы сомневаетесь, какую выбрать газовую колонку для частного дома, то стоит заострить внимание на производительных долговечных моделях, таких, как Fast Evo 14B.

Плюсы:

Вода нагревается до близкому к показателям централизованной системы значения в 65 градусов;

Управление несложное при помощи одного регулятора;

Высокая мощность прибора - 24 кВт обеспечивает производительность в 14 л/мин;

Прекращении подачи газа ведет к отключению прибора;

Работает даже при минимальном давлении в 0,1 бар.

Минусы:

Не оборудована дисплеем.

Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

Бюджетная мощная колонка со стильным дизайном безопасная в использовании.

Плюсы:

Минимальная погрешность при установке температуры;

Прибор не запустится без воды и не допустит риска перегрева;

Горелка не требует ручного запуска;

Индикация заряда батарей, включения, температуры;

Есть сливной клапан;

Невысокая стоимость.

Минусы:

Не изолированная камера сгорания.

Газовая колонка BaltGaz Neva 5514 М

Модель колонки безопасная и комфортная в использовании.

Плюсы:

Может обеспечить 2-3 источника водоразбора;

Настройка температуры не занимает много времени благодаря информативной и простой панели управления, которая находится спереди на корпусе;

Медный теплообменник изготовлен по особой технологии Hydrogen Technology, что повышает его согревающие свойства;

Расход газа можно отрегулировать в зависимости от мощности;

Пламя модулируется с помощью термостата.

Минусы:

Забор воздуха из помещения.

Газовая колонка Neva 5514Е 30986

Производительный прибор от российского бренда с хорошими отзывами.

Плюсы:

Система колонки устойчива даже к жесткой воде;

Высококачественный теплообменник выполнен из меди;

Датчик протока позволяет использовать колонку при открытии крана;

Оптимальный прибор для дома благодаря бесшумной работе;

7 опций для безопасной работы;

Небольшой размер и удобная регулировка.

Минусы:

Забор воздуха из помещения.

Газовая колонка BaltGaz Comfort 15, серебро

Колонка с функциональным дисплеем, которая будет полезна в доме и в квартире.

Плюсы:

Дисплей отображает температуру и время, оснащен индикацией ошибок;

Система не выйдет из строя при поступлении воды повышенной жесткости;

Возможно питание от бытового напряжения в сети электричества, что избавляет от затрат на батарейки;

Подойдет даже для старых домов, так как запускается при низком уровне давления воды в сети;

Лучшая мощность производительность в рейтинге - 30 кВт/15 л/мин.

Минусы:

Нет возможности дистанционного управления.

Колонки с самым оригинальным дизайном

Газовая колонка Oasis 24 Glass DG

Прибор, сочетающий необычное оформление и мощность, которой хватит для использования в загородном доме.

Плюсы:

Защита от замерзания системы в условиях зимы;

минимальный риск перегрева колонки или отсутствия запуска из-за низкого давления воды;

Контроль тяги позволяет вовремя производить обслуживание;

Высокий КПД позволяет снизить затраты ресурсов на нагрев;

ЖК-дисплей показывает актуальную температуру нагрева.

Минусы:

Нет возможности самодиагностики.

Газовая колонка BaltGaz NEVA 11 Glass с принтом "Розовые цветы"

Вариант среднего размера в розовом цвете от бренда Neva.

Плюсы:

Мощности достаточно для одной точки в квартире;

Розжиг происходит автоматически без нажатия кнопок;

Есть дисплей для контроля процесса работы;

Водонагревателем несложно управлять с помощью двух регуляторов.

Минусы:

Забор воздуха из помещения.

Газовая колонка Oasis 20 RG Glass

Модель в черном цвете с возможностью установки режима по температуре воздуха.

Плюсы:

Медный нагревательный блок, устойчивый к ржавчине;

Есть возможность смены режима работы в зависимости от времени года, что позволяет экономить топливо;

Нагревает воду до 75 градусов, что способствует ее экономному расходу;

Система защиты от перегрева и газ-контроль делают использование безопасным;

Хорошая производительность для одной точки.

Минусы:

Открытый вариант камеры.

Газовая колонка Oasis Glass 20 VG

Необычное оформление колонки позволяет внести яркое цветовое пятно в сдержанное оформление помещения.

Плюсы:

Благодаря режимам настройки мощности можно снизить потребление газа;

Розжиг работает от батареек, поэтому оператору не придется запускать горелку вручную;

Медный теплообменник не подвержен окислению;

На панели управления нет большого количества регуляторов, что делает процесс настройки проще;

Индикаторы позволяют контролировать работу водонагревателя.

Минусы:

Забор воздуха из помещения.

Газовая колонка NEVA 4510 Glass с рисунком "Красный цветок"

Завершает рейтинг колонка средней производительности в красном цвете для необычного интерьера.

Плюсы:

Возможна настройка на сжиженный газ;

Подходит для обеспечения горячей водой одного источника благодаря производительности 10 л/мин;

Розжиг не требует участия оператора и срабатывает автоматически;

Запустится при давлении в системе от 0,15 атм;

Расход воды и газа регулируется, поэтому прибор позволяет экономить ресурсы.

Минусы: