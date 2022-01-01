Газовая колонка Oasis 24 Glass DG

Преимущества:

Компактный, современный дизайн;

Принудительный выброс продуктов сгорания;

Датчик контроля ионизации пламени на горелке;

Антифризовая защита;

Защита от перегрева;

Защита от избыточного или недостаточного давления воды;

Чувствительный датчик тяги:

ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях;

Высокий КПД (более 90%).

Каждая партия газовых водонагревателей серии «Glass» проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Прибор изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.