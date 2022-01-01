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Газовая колонка Oasis 24 Glass DG
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis 24 Glass DG
    Арт. X16956112
    Газовая колонка Oasis 24 Glass DG

      Газовая колонка Oasis 24 Glass DG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956112

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		11.2
      Габариты, мм
      		330x620x185
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Каждая партия газовых водонагревателей серии «Glass» проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Прибор изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.

        Преимущества:

        • Компактный, современный дизайн;
        • Принудительный выброс продуктов сгорания;
        • Датчик контроля ионизации пламени на горелке;
        • Антифризовая защита;
        • Защита от перегрева;
        • Защита от избыточного или недостаточного давления воды;
        • Чувствительный датчик тяги:
        • ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях;
        • Высокий КПД (более 90%).