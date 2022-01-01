Газовая колонка Oasis 12
Арт. X16956132
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.2
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Габариты, мм
|440x300x120
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка Oasis предназначена для нагревания воды в частных и дачных домах, квартирах. Изделие экономично: есть переключатель с летнего на зимний режим, запальник горит только во время работы, а не постоянно. Теплообменник изготовлен из термостойкого сплава и не перегревается. Эту модель можно назвать оптимальным вариантом по соотношению цены, функциональности и удобства применения.
Преимущества:
- Розжиг от батареек; - оснащена датчиками безопасности;
- Очень компактная и лёгкая, не будет помехой в маленьком помещении;
- Предоставляется гарантия на 2 года.