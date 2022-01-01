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Газовая колонка Oasis 12
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis 12
    Арт. X16956132
    Газовая колонка Oasis 12

      Газовая колонка Oasis 12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956132

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		5.2
      Габариты, мм
      		440x300x120
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Oasis предназначена для нагревания воды в частных и дачных домах, квартирах. Изделие экономично: есть переключатель с летнего на зимний режим, запальник горит только во время работы, а не постоянно. Теплообменник изготовлен из термостойкого сплава и не перегревается. Эту модель можно назвать оптимальным вариантом по соотношению цены, функциональности и удобства применения.

        Преимущества:

        • Розжиг от батареек; - оснащена датчиками безопасности;
        • Очень компактная и лёгкая, не будет помехой в маленьком помещении;
        • Предоставляется гарантия на 2 года.