Газовая колонка Oasis 12

Преимущества:

Розжиг от батареек; - оснащена датчиками безопасности;

Очень компактная и лёгкая, не будет помехой в маленьком помещении;

Предоставляется гарантия на 2 года.

Газовая колонка Oasis предназначена для нагревания воды в частных и дачных домах, квартирах. Изделие экономично: есть переключатель с летнего на зимний режим, запальник горит только во время работы, а не постоянно. Теплообменник изготовлен из термостойкого сплава и не перегревается. Эту модель можно назвать оптимальным вариантом по соотношению цены, функциональности и удобства применения.