Газовая колонка Oasis OR-24S, сталь

Автоматический электронный розжиг обеспечивает зажигание горелки при открытии крана с горячей водой.

На панели управления расположен переключатель зима/лето, который экономит газ на 40-50% в летний период.

Для розжига потребуются батарейки 3В, их использование делает водонагреватель независимым от сети.

Преимущества:

Компактный размер и стильный дизайн;

Наличие надежных систем безопасности;

Цвет корпуса - стальной;

Oasis OR - 24S 4 полностью автоматический и энергонезависимый;

Розжиг на батарейках 3В;

Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);

Удобная регулировка воды и газа;

Высокий КПД (более 90%);

Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;

Категория водонагревателя - II;

Группа природного газа - 2В+3В/Р;

Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;

Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;

Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;

Датчик температуры горячей воды;

Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;

Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).

Комплектация:

Комплект элементов крепления;

Инструкция;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 24S - это прочный и стильный прибор, с помощью которого можно моментально нагревать воду. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который имеет специальное стойкой к окислению покрытие. Комфорт использования:Экономия газа в летний период:Энергонезависимость: