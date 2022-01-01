Газовая колонка Oasis OR-24S, сталь
Арт. X1695637
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9
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Габариты, мм
|330x620x185
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 24S - это прочный и стильный прибор, с помощью которого можно моментально нагревать воду. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который имеет специальное стойкой к окислению покрытие. Комфорт использования:
- Автоматический электронный розжиг обеспечивает зажигание горелки при открытии крана с горячей водой.
- На панели управления расположен переключатель зима/лето, который экономит газ на 40-50% в летний период.
- Для розжига потребуются батарейки 3В, их использование делает водонагреватель независимым от сети.
Преимущества:
- Компактный размер и стильный дизайн;
- Наличие надежных систем безопасности;
- Цвет корпуса - стальной;
- Oasis OR - 24S 4 полностью автоматический и энергонезависимый;
- Розжиг на батарейках 3В;
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
- Удобная регулировка воды и газа;
- Высокий КПД (более 90%);
- Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
- Категория водонагревателя - II;
- Группа природного газа - 2В+3В/Р;
- Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;
- Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
- Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;
- Датчик температуры горячей воды;
- Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
- Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).
Комплектация:
- Комплект элементов крепления;
- Инструкция;
- Упаковка.