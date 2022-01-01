Газовый водонагреватель Oasis 28М
Арт. X16956351
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|610x360x189
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе.
Преимущества:
- Европейская линия дизайна;
- Наличие надежных систем безопасности;
- Энергонезависимый;
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа);
- Удобная регулировка воды и газа;
- Высокий КПД (более 90%);
- Номинальное давление газа - 1300 Па;
- Работает от батареек 3В;
- Категория водонагревателя - II;
- Группа газа - 2В+3В/Р;
- Теплообменник Oasis 28М 4640015386353 имеет специальное покрытие, которое защищает его от окисления;
- Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
- Ионизационный электрод контроля пламени служит для контроля пламени и отключения подачи газа при угасании пламени;
- Датчик температуры горячей воды;
- Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
- Агрегат можно перевести на работу на баллоном газе (комплект для перевода приобретается отдельно).
Комплектация:
- Комплект элементов крепления;
- Инструкция;
- Упаковка.