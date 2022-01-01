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Газовый водонагреватель Oasis 28М
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Газовые водонагреватели
    Газовый водонагреватель Oasis 28М
    Арт. X16956351
    Газовый водонагреватель Oasis 28М

      Газовый водонагреватель Oasis 28М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956351

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		610x360x189
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе.

        Преимущества: 

        • Европейская линия дизайна;
        • Наличие надежных систем безопасности;
        • Энергонезависимый;
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа);
        • Удобная регулировка воды и газа;
        • Высокий КПД (более 90%);
        • Номинальное давление газа - 1300 Па;
        • Работает от батареек 3В;
        • Категория водонагревателя - II;
        • Группа газа - 2В+3В/Р;
        • Теплообменник Oasis 28М 4640015386353 имеет специальное покрытие, которое защищает его от окисления;
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для контроля пламени и отключения подачи газа при угасании пламени;
        • Датчик температуры горячей воды;
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
        • Агрегат можно перевести на работу на баллоном газе (комплект для перевода приобретается отдельно).

        Комплектация:

        • Комплект элементов крепления;
        • Инструкция;
        • Упаковка.