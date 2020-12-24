Газовая колонка Oasis OR-24W, белая

Преимущества

Колонка с электронным типом розжига, работает от двух батареек, благодаря чему агрегат не зависит от электричества

Есть встроенная функция газ-контроля, которая перекроет подачу газа в случае затухания огня

Имеется защита от перегрева

Модель оснащена базовым функционалом, поэтому проста в управлении

Обладает производительностью 12 литров в минуту

Присутствуют индикатор включения и встроенный термометр

Классический дизайн

Переключатель «Зима-лето» помогает плавно регулировать подачу горячей воды в теплое время года, что приводит к значительной экономии газа

Газовая колонка Oasis 24 White – это отличный выбор для установки водонагревателя в индивидуальных квартирах или загородных домах, которые оборудованы дымоходом. Настенный аппарат гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты или кухни: модели серии Standart выпускаются в белом цвете. Колонка, мощность которой составляет 24 кВт, не занимает много места, имеет размеры 330х620х185 мм. Благодаря открытой камере сгорания, которая работает на естественной тяге, на модель Oasis 24 White цена является достаточно демократичной, что объясняет популярность колонок данной фирмы на рынке водонагревателей. Газовый нагреватель имеет механическое управление: на корпусе расположены регуляторы пламени и температуры.