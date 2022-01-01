Газовые котлы 20 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 26 500 рублей до 36 300 рублей. В наличии более 3 наименования. Есть следующие исполнения: напольные, настенные, одноконтурные, двухконтурные. Купить газовый котел на 20кВт для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.