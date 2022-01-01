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Газовые котлы

Газовые котлы 20 кВт

  • Макс. мощность, кВт: 20
Найдено: 2 товара
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  • Газовый котел Navien Deluxe S-20K
    40 350 ₽
    Газовый котел Navien Deluxe S-20K
    200 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
    Нет в наличии
    5.0
    Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
    200 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 200
    Число контуров: двухконтурный
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Газовые котлы 20 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 26 500 рублей до 36 300 рублей. В наличии более 3 наименования. Есть следующие исполнения: напольные, настенные, одноконтурные, двухконтурные. Купить газовый котел на 20кВт для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.