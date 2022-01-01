Газовые котлы 24 кВт
Найдено: 27 товаров
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- 48 000 ₽48 140 ₽192 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 192Число контуров: двухконтурный
- -140 ₽
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- 61 096 ₽72 750 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -11 654 ₽
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- 52 295 ₽59 360 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- -7 065 ₽
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- 44 900 ₽47 707 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -2 807 ₽
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- 59 150 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 39 900 ₽49 900 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -10 000 ₽
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- 71 820 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- 89 900 ₽98 900 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- -9 000 ₽
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- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии194 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 194Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличии240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии200 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 200Число контуров: двухконтурный
Газовые котлы 24 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 29 497 рублей до 79 600 рублей. В наличии более 10 наименований. Исполнения: настенный (навесной), напольный, конвекционный. Купить котел мощностью 24кВт для отопления частного дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.