Газовые котлы 24 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 29 497 рублей до 79 600 рублей. В наличии более 10 наименований. Исполнения: настенный (навесной), напольный, конвекционный. Купить котел мощностью 24кВт для отопления частного дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.