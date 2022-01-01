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Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
71 820 ₽
Газовые котлы
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    Арт. О00000040574
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
      Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
      Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198

      Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198

      71 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000040574

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тяги
      		нет
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      71 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 704 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый настенный котел Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198 используется для отопления помещений и подготовки горячей воды. Предусмотрена возможность использования коаксиальной трубы для отвода продуктов сгорания. Данный агрегат стабильно работает при перепадах давления воды и газа. Основной теплообменник котла изготовлен из качественной меди. Данная модель адаптирована для российских условий эксплуатации.

        Преимущества 

        • Котел обеспечивает горячее водоснабжение и отопление квартир или жилых домов
        • Стабильная работа при перепадах давления воды и газа
        • Регулируемая система дымоудаления
        • Широкий диапазон модуляции мощности
        • Защита от замерзания
        • Высокая производительность при меньшем расходе газа
        • Низкий уровень шума
        • Адаптирован к российским условиям эксплуатации
        • Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике
        • Неприхотливость к перепадам напряжения (165-240 В)
        • Модулируемый вентилятор
        • Основной теплообменник выполнен из высококачественной меди