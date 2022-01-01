Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198

Преимущества

Котел обеспечивает горячее водоснабжение и отопление квартир или жилых домов

Стабильная работа при перепадах давления воды и газа

Регулируемая система дымоудаления

Широкий диапазон модуляции мощности

Защита от замерзания

Высокая производительность при меньшем расходе газа

Низкий уровень шума

Адаптирован к российским условиям эксплуатации

Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике

Неприхотливость к перепадам напряжения (165-240 В)

Модулируемый вентилятор

Основной теплообменник выполнен из высококачественной меди

Газовый настенный котел Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198 используется для отопления помещений и подготовки горячей воды. Предусмотрена возможность использования коаксиальной трубы для отвода продуктов сгорания. Данный агрегат стабильно работает при перепадах давления воды и газа. Основной теплообменник котла изготовлен из качественной меди. Данная модель адаптирована для российских условий эксплуатации.