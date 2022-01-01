Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
Арт. О00000040574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип тяги
|нет
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый настенный котел Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198 используется для отопления помещений и подготовки горячей воды. Предусмотрена возможность использования коаксиальной трубы для отвода продуктов сгорания. Данный агрегат стабильно работает при перепадах давления воды и газа. Основной теплообменник котла изготовлен из качественной меди. Данная модель адаптирована для российских условий эксплуатации.
Преимущества
- Котел обеспечивает горячее водоснабжение и отопление квартир или жилых домов
- Стабильная работа при перепадах давления воды и газа
- Регулируемая система дымоудаления
- Широкий диапазон модуляции мощности
- Защита от замерзания
- Высокая производительность при меньшем расходе газа
- Низкий уровень шума
- Адаптирован к российским условиям эксплуатации
- Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике
- Неприхотливость к перепадам напряжения (165-240 В)
- Модулируемый вентилятор
- Основной теплообменник выполнен из высококачественной меди