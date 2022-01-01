Котлы газовые от 7 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 18 319 рублей до 18 550 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить настенный или напольный газовый котел от 7кВт для отопления дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.