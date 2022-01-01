Котлы газовые до 30 кВт
Найдено: 8 товаров
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- 63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- 59 900 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- 33 900 ₽37 500 ₽240 м²Тип камеры сгорания: нетСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -3 600 ₽
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- Нет в наличии250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: одноконтурный
- Нет в наличии210 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 210Число контуров: одноконтурный
- Нет в наличииТип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- Нет в наличии275 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 275Число контуров: двухконтурный
Котлы газовые до 30 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 125 рублей до 100 600 рублей. В наличии более 5 наименований.Исполнения: настенный (навесной), напольный, атмосферный. Купить газовый котел мощностью до 30кВт для отопления частного дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.