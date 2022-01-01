Котлы газовые до 30 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 19 125 рублей до 100 600 рублей. В наличии более 5 наименований.Исполнения: настенный (навесной), напольный, атмосферный. Купить газовый котел мощностью до 30кВт для отопления частного дома вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.