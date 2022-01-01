Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H
Арт. X130501194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H - одноконтурный отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания. Предусмотрено электронное зажигание и управление всеми функциями котла. Принудительный отвод продуктов сгорания осуществляется через сертифицированную систему дымоходов/воздуховодов.
Преимущества
- Горячий старт
- Дисплей с подсветкой