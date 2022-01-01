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Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H
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Газовые котлы
    Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H
    Арт. X130501194
    Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H

      Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501194

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H - одноконтурный отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания. Предусмотрено электронное зажигание и управление всеми функциями котла. Принудительный отвод продуктов сгорания осуществляется через сертифицированную систему дымоходов/воздуховодов.

        Преимущества

        • Горячий старт
        • Дисплей с подсветкой