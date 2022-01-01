Преимущества

Горячий старт

Дисплей с подсветкой

Котел газовый Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5 H - одноконтурный отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания. Предусмотрено электронное зажигание и управление всеми функциями котла. Принудительный отвод продуктов сгорания осуществляется через сертифицированную систему дымоходов/воздуховодов.