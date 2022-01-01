Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682

Модель Ariston CARES XC 24 FF NG – это стильный и энергоэффективный бытовой котел, используемый для обогрева помещений и налаживания подачи горячей воды в бытовых условиях. Данный агрегат оснащен усовершенствованной европейской комплектацией, имеет современную систему безопасности и способен стабильно работать в самых разных условиях.

Преимущества