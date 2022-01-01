Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
Арт. О00000040464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
- Модель Ariston CARES XC 24 FF NG – это стильный и энергоэффективный бытовой котел, используемый для обогрева помещений и налаживания подачи горячей воды в бытовых условиях. Данный агрегат оснащен усовершенствованной европейской комплектацией, имеет современную систему безопасности и способен стабильно работать в самых разных условиях.
Преимущества
- Закрытая камера сгорания
- Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
- Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
- Простой классический дизайн
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Интуитивно-понятное управление
- Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
- Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
- Встроенный расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный 3-х ходовой клапан