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Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
60 240 ₽
Газовые котлы
    Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682
    Арт. О00000040464
    Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682

      Котёл двухконтурный Ariston CARES XC 24 FF NG 3301682

      60 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000040464

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      60 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Модель Ariston CARES XC 24 FF NG – это стильный и энергоэффективный бытовой котел, используемый для обогрева помещений и налаживания подачи горячей воды в бытовых условиях. Данный агрегат оснащен усовершенствованной европейской комплектацией, имеет современную систему безопасности и способен стабильно работать в самых разных условиях.

        Преимущества

        • Закрытая камера сгорания
        • Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
        • Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
        • Простой классический дизайн
        • Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
        • Интуитивно-понятное управление
        • Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
        • Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
        • Встроенный расширительный бак
        • Встроенный циркуляционный насос
        • Встроенный 3-х ходовой клапан