Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
Арт. X400122249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Да
- Газовый котел Vaillant Atmo 240 3 3 конвекционный двухконтурного типа предназначен для систем отопления и подогрева воды для бытовых нужд. Может использоваться как в жилых, так и в административных и промышленных помещениях, где нужны комфортные условия. Прибор работает на газе (природном и сжиженном). Открытая камера сгорания требует только принудительной вентиляции, а кислород берет непосредственно из помещения, где установлен котел. Медный теплообменник обеспечивает быстрый нагрев воды.
Преимущества
- Высокие показатели мощности 24 кВт
- Пьезоподжиг и модуляция пламени горелки
- Наличие насоса и защита от его блокирования
- Встроенные термометр и манометр
- Панель управления с кнопками и дисплеем на передней части корпуса
- Индикация включения
- Газ-контроль
- Система защиты от замерзания