Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3

Газовый котел Vaillant Atmo 240 3 3 конвекционный двухконтурного типа предназначен для систем отопления и подогрева воды для бытовых нужд. Может использоваться как в жилых, так и в административных и промышленных помещениях, где нужны комфортные условия. Прибор работает на газе (природном и сжиженном). Открытая камера сгорания требует только принудительной вентиляции, а кислород берет непосредственно из помещения, где установлен котел. Медный теплообменник обеспечивает быстрый нагрев воды.



Преимущества