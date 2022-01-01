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Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
    Арт. X400122249
    Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
    Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
      Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
      Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3

      Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122249

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый котел Vaillant Atmo 240 3 3 конвекционный двухконтурного типа предназначен для систем отопления и подогрева воды для бытовых нужд. Может использоваться как в жилых, так и в административных и промышленных помещениях, где нужны комфортные условия. Прибор работает на газе (природном и сжиженном). Открытая камера сгорания требует только принудительной вентиляции, а кислород берет непосредственно из помещения, где установлен котел. Медный теплообменник обеспечивает быстрый нагрев воды.

        Преимущества

        • Высокие показатели мощности 24 кВт
        • Пьезоподжиг и модуляция пламени горелки
        • Наличие насоса и защита от его блокирования
        • Встроенные термометр и манометр
        • Панель управления с кнопками и дисплеем на передней части корпуса
        • Индикация включения
        • Газ-контроль
        • Система защиты от замерзания