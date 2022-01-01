Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Эконом

Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-17,4 Эконом может использоваться не только для отопления, но и снабдит горячей водой небольшие частные дома, коттеджи, дачи. Возможен перевод котла на сжиженный газ. Для работы автоматики не требуется подключение котла к электросети. Агрегат обладает бесшумной и экологичной работой.



Преимущества