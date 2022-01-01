Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Эконом
Арт. X400122203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Производительность ГВС, л/мин
|5.4
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-17,4 Эконом может использоваться не только для отопления, но и снабдит горячей водой небольшие частные дома, коттеджи, дачи. Возможен перевод котла на сжиженный газ. Для работы автоматики не требуется подключение котла к электросети. Агрегат обладает бесшумной и экологичной работой.
Преимущества
- Горячее водоснабжение
- Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Современная удобная упаковка котла