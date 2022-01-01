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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Эконом
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Эконом
    Арт. X400122203
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Эконом

      Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Эконом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122203

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Производительность ГВС, л/мин
      		5.4
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-17,4 Эконом может использоваться не только для отопления, но и снабдит горячей водой небольшие частные дома, коттеджи, дачи. Возможен перевод котла на сжиженный газ. Для работы автоматики не требуется подключение котла к электросети. Агрегат обладает бесшумной и экологичной работой.

        Преимущества

        • Горячее водоснабжение
        • Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Современная удобная упаковка котла