Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi

Газовый настенный котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi - является прочным и мощным агрегатом с двумя контурами и закрытой камерой сгорания. Прибор работает на природном газе, но при желании можно настроить на сжиженный. Котел имеет съемный цифровой дисплей. Накопительный бойлер выполнен из нержавеющей стали.

Преимущества