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Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi
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Газовые котлы
    Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi
    Арт. X130501171
    Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi

      Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501171

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Тип тяги
      		принудительная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Да
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый настенный котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi - является прочным и мощным агрегатом с двумя контурами и закрытой камерой сгорания. Прибор работает на природном газе, но при желании можно настроить на сжиженный. Котел имеет съемный цифровой дисплей. Накопительный бойлер выполнен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Непрерывная электронная модуляция пламени
        • Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали
        • Адаптированы к российским условиям
        • Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi - устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газ
        • Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L
        • Медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса;
        • Фильтр на возврате из системы отопления
        • Съемная цифровая панель управления, являющаяся датчиком комнатной температуры
        • Возможность недельного программирования режима работы
        • Самоадаптация погодозависимой автоматики
        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
        • Цифровая индикация температуры
        • Жидкокристалический дисплей
        • Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
        • Предохранительный клапан
        • Система защиты от замерзания
        • Система антибактериальной защиты