Котел газовый Baxi Nuvola-3 comfort 320 Fi
Арт. X130501171
Характеристики
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Производитель
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Тип тяги
|принудительная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Да
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Встроенный расширительный бак
|Да
- Газовый настенный котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi - является прочным и мощным агрегатом с двумя контурами и закрытой камерой сгорания. Прибор работает на природном газе, но при желании можно настроить на сжиженный. Котел имеет съемный цифровой дисплей. Накопительный бойлер выполнен из нержавеющей стали.
Преимущества
- Непрерывная электронная модуляция пламени
- Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали
- Адаптированы к российским условиям
- Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi - устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газ
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L
- Медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
- Манометр
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на возврате из системы отопления
- Съемная цифровая панель управления, являющаяся датчиком комнатной температуры
- Возможность недельного программирования режима работы
- Самоадаптация погодозависимой автоматики
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
- Цифровая индикация температуры
- Жидкокристалический дисплей
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
- Предохранительный клапан
- Система защиты от замерзания
- Система антибактериальной защиты