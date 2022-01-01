Котел газовый Baxi FOURTECH 24

Газовый настенный котел Baxi FOURTECH 24 - двухконтурный агрегат, который применяется для отопления помещений и для нагрева воды в хозяйственных целях. Котел оснащен медным первичным теплообменником, покрытым специальным составом для защиты от коррозии. Вторичный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Благодаря электронной системе самодиагностики обеспечивается удобство обслуживания котла. Быстрый пуск агрегата осуществляется за счет плавного электронного зажигания. Возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера. Котел оснащен функцией защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.



Преимущества