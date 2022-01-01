Котел газовый Baxi FOURTECH 24
Арт. X130501214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Да
- Газовый настенный котел Baxi FOURTECH 24 - двухконтурный агрегат, который применяется для отопления помещений и для нагрева воды в хозяйственных целях. Котел оснащен медным первичным теплообменником, покрытым специальным составом для защиты от коррозии. Вторичный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Благодаря электронной системе самодиагностики обеспечивается удобство обслуживания котла. Быстрый пуск агрегата осуществляется за счет плавного электронного зажигания. Возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера. Котел оснащен функцией защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
Преимущества
- Двухконтурный агрегат, предназначенный для отопления помещений и подготовки горячей воды
- Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Газовая система - непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Открытая камера сгорания
- Рассекатели пламени на горелке выполнены из нержавеющей стали
- Возможна перенастройка горелки для работы на сжиженном газе
- Гидравлическая система - гидравлическая группа из композитных материалов
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом
- Энергосберегающий циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Автоматический байпас
- Постциркуляция насоса
- Фильтр на входе холодной воды
- Возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды
- Возможно подключение котла к солнечным коллекторам
- Температурный контроль - два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 °С и 30-45 °С (режим теплые полы)
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможно подключение датчика уличной температуры)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры
- Возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера
- Устройства контроля и безопасности - возможен вывод сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
- Ионизационный контроль пламени
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 часа)
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Датчик тяги для безопасности удаления продуктов сгорания (термостат)
- Прессостат в системе отопления - срабатывает при недостаточном давлении воды
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС