Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
Арт. X130502131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
- Твердотопливный котел Траян 10 КТ мощностью 10 кВт используется для отопления жилых домов и помещений различного назначения. Данная модель имеет автоматический регулятор тяги и термоманометр, также к ней можно подсоединить ТЭН мощностью до 3 кВт. В качестве теплоносителя может применяться обычная водопроводная вода или антифриз (в этом случае требуется подключение циркуляционного насоса). Напольная установка. Котел Т 10 1КТ Траян подходит для обогрева помещений площадью до 92 кв.м.
Преимущества
- Хорошие показатели КПД – 85%
- Достаточно вместительная топка – объем 0.06 м3
- Долгое время горения (от 6 до 10 часов) одной закладки топлива
- Устойчивые ножки котла
- Манометр и центр управления расположены на верхней части конструкции