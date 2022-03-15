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Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
5.0
2
60 000 ₽
Твердотопливные котлы
    Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
    Арт. X130502131
    5.0
    2
    Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
    Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
    Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
    Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
    Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
      Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
      Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
      Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
      Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т
      Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т

      Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т

      60 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X130502131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      60 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Твердотопливный котел Траян 10 КТ мощностью 10 кВт используется для отопления жилых домов и помещений различного назначения. Данная модель имеет автоматический регулятор тяги и термоманометр, также к ней можно подсоединить ТЭН мощностью до 3 кВт. В качестве теплоносителя может применяться обычная водопроводная вода или антифриз (в этом случае требуется подключение циркуляционного насоса). Напольная установка. Котел Т 10 1КТ Траян подходит для обогрева помещений площадью до 92 кв.м.

        Преимущества

        • Хорошие показатели КПД – 85%
        • Достаточно вместительная топка – объем 0.06 м3
        • Долгое время горения (от 6 до 10 часов) одной закладки топлива
        • Устойчивые ножки котла
        • Манометр и центр управления расположены на верхней части конструкции