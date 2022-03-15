Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т

Твердотопливный котел Траян 10 КТ мощностью 10 кВт используется для отопления жилых домов и помещений различного назначения. Данная модель имеет автоматический регулятор тяги и термоманометр, также к ней можно подсоединить ТЭН мощностью до 3 кВт. В качестве теплоносителя может применяться обычная водопроводная вода или антифриз (в этом случае требуется подключение циркуляционного насоса). Напольная установка. Котел Т 10 1КТ Траян подходит для обогрева помещений площадью до 92 кв.м.

Преимущества