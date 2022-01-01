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Твердотопливные котлы

Котлы твердотопливные 20 кВт

  • Макс. мощность, кВт: 20
  • Мин. мощность, кВт: 20
Найдено: 2 товара
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Котлы твердотопливные 20 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 51 556 рублей до 97 841 рубль. В наличии более 3 наименования. Варианты исполнения: с водяным контуром, двухконтурные. Купить стальной котел на твердом топливе 20кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.