Котлы твердотопливные 20 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 51 556 рублей до 97 841 рубль. В наличии более 3 наименования. Варианты исполнения: с водяным контуром, двухконтурные. Купить стальной котел на твердом топливе 20кВт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.