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Твердотопливный котел Stropuva S20U
5.0
2
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Твердотопливный котел Stropuva S20U
    Арт. X13050257
    5.0
    2
    Твердотопливный котел Stropuva S20U
    Твердотопливный котел Stropuva S20U
      Твердотопливный котел Stropuva S20U
      Твердотопливный котел Stropuva S20U

      Твердотопливный котел Stropuva S20U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13050257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stropuva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Stropuva S 20 U — это отопительный агрегат, предназначенный для обогрева жилых и нежилых помещений размером 125 — 200 кв. м. Он работает на твердом топливе с влажностью не более 30%. Котел можно заправлять дровами, опилками, стружками, углем, пеллетами и брикетами. В зависимости от вида топлива время работы на одной загрузке составляет от 30-ти часов до 7-ми суток. Stropuva S 20 U купить можно как для использования в качестве резервного источника отопления, так и основного. Данная модель котла является достойной альтернативной многим газовым отопительным приборам.

        Преимущества

        • В основе работы заложена технология горения «сверху вниз», обеспечивающая более экономичное расходование топлива
        • Равномерное распределение тепла по корпусу котла, исключающее образование тепловой нагрузки
        • Автоматическое управление работой
        • Высокая тепловая эффективность за счет наличия изоляционного слоя между стенками котла
        • Длительное время работы на одной загрузке
        • Удобен в обслуживании, легко чистится от сажи
        • Работает на недорогих видах топлива
        • Безопасный и экологичный отопительный прибор