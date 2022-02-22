Твердотопливный котел Stropuva S20U

Stropuva S 20 U — это отопительный агрегат, предназначенный для обогрева жилых и нежилых помещений размером 125 — 200 кв. м. Он работает на твердом топливе с влажностью не более 30%. Котел можно заправлять дровами, опилками, стружками, углем, пеллетами и брикетами. В зависимости от вида топлива время работы на одной загрузке составляет от 30-ти часов до 7-ми суток. Stropuva S 20 U купить можно как для использования в качестве резервного источника отопления, так и основного. Данная модель котла является достойной альтернативной многим газовым отопительным приборам.

Преимущества