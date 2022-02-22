Твердотопливный котел Stropuva S20U
Арт. X13050257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
- Stropuva S 20 U — это отопительный агрегат, предназначенный для обогрева жилых и нежилых помещений размером 125 — 200 кв. м. Он работает на твердом топливе с влажностью не более 30%. Котел можно заправлять дровами, опилками, стружками, углем, пеллетами и брикетами. В зависимости от вида топлива время работы на одной загрузке составляет от 30-ти часов до 7-ми суток. Stropuva S 20 U купить можно как для использования в качестве резервного источника отопления, так и основного. Данная модель котла является достойной альтернативной многим газовым отопительным приборам.
Преимущества
- В основе работы заложена технология горения «сверху вниз», обеспечивающая более экономичное расходование топлива
- Равномерное распределение тепла по корпусу котла, исключающее образование тепловой нагрузки
- Автоматическое управление работой
- Высокая тепловая эффективность за счет наличия изоляционного слоя между стенками котла
- Длительное время работы на одной загрузке
- Удобен в обслуживании, легко чистится от сажи
- Работает на недорогих видах топлива
- Безопасный и экологичный отопительный прибор