Котлы твердотопливные для гаража в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 500 рублей до 60 960 рублей. В наличии более 6 наименований. Используемое твердое топливо: угли, дрова, брикеты. Купить дровяной котел на твердом топливе для гаража вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.