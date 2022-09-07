Котел твердотопливный Минимакс КС-ТГ-16

Комбинированные газовые котлы "Мимакс" предназначены для отопления. Они могут работать на твердом топливе - уголь, дрова и на газообразном - природный газ. Котел Мимакс КСТГ-16 рассчитан для отопления помещений до 160 квадратных метров. Котел имеет стальной сварной теплообменник в котором циркулирует теплоноситель. Использование жесткой воды значительно снижает эксплуатационные характеристики и срок службы котла. За счет отложений большого количества накипи на стенках водяной рубашки снижается теплоотдача и КПД котла, возникает риск коррозии.

Преимущества