Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Котел твердотопливный Минимакс КС-ТГ-16
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Котел твердотопливный Минимакс КС-ТГ-16
    Арт. X130502123
    5.0
    1
    Котел твердотопливный Минимакс КС-ТГ-16

      Котел твердотопливный Минимакс КС-ТГ-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502123
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мимакс
      Пиролизный
      		Нет
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Габариты, мм
      		920x400x620
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные газовые котлы "Мимакс" предназначены для отопления. Они могут работать на твердом топливе - уголь, дрова и на газообразном - природный газ. Котел Мимакс КСТГ-16 рассчитан для отопления помещений до 160 квадратных метров. Котел имеет стальной сварной теплообменник в котором циркулирует теплоноситель. Использование жесткой воды значительно снижает эксплуатационные характеристики и срок службы котла. За счет отложений большого количества накипи на стенках водяной рубашки снижается теплоотдача и КПД котла, возникает риск коррозии.  

        Преимущества

        • Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию
        • Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива ( каменный уголь, антрацит, дрова, торф )
        • Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот
        • Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ и КСТГВ изготавливаются горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе