Котел твердотопливный Минимакс КС-ТГ-16
Арт. X130502123
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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Габариты, мм
|920x400x620
- Комбинированные газовые котлы "Мимакс" предназначены для отопления. Они могут работать на твердом топливе - уголь, дрова и на газообразном - природный газ. Котел Мимакс КСТГ-16 рассчитан для отопления помещений до 160 квадратных метров. Котел имеет стальной сварной теплообменник в котором циркулирует теплоноситель. Использование жесткой воды значительно снижает эксплуатационные характеристики и срок службы котла. За счет отложений большого количества накипи на стенках водяной рубашки снижается теплоотдача и КПД котла, возникает риск коррозии.
Преимущества
- Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию
- Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива ( каменный уголь, антрацит, дрова, торф )
- Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот
- Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ и КСТГВ изготавливаются горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе