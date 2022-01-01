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Котел твердотопливный Мимакс КС-Т-12,5
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Твердотопливные котлы
    Котел твердотопливный Мимакс КС-Т-12,5
    Арт. X130502129
    Котел твердотопливный Мимакс КС-Т-12,5

      Котел твердотопливный Мимакс КС-Т-12,5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502129

      Характеристики

      Производитель
      		Мимакс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел твердотопливный "Мимакс" и все основные узлы теплообменника котлов этого типа изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского производителей.

        Преимущества

        • Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию
        • Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива ( каменный уголь, антрацит, дрова, торф )
        • Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот
        • Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ и КСТГВ изготавливаются горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе