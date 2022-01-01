Котел твердотопливный Мимакс КС-Т-12,5
Арт. X130502129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
- Котел твердотопливный "Мимакс" и все основные узлы теплообменника котлов этого типа изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского производителей.
Преимущества
- Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию
- Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива ( каменный уголь, антрацит, дрова, торф )
- Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот
- Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ и КСТГВ изготавливаются горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе