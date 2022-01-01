Котел твердотопливный Мимакс КС-Т-12,5

Преимущества

Котел твердотопливный "Мимакс" и все основные узлы теплообменника котлов этого типа изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского производителей.