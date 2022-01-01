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Котел твердотопливный Конорд КС-ТГ-16/20S
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Котел твердотопливный Конорд КС-ТГ-16/20S
    Арт. X130502134
    Котел твердотопливный Конорд КС-ТГ-16/20S

      Котел твердотопливный Конорд КС-ТГ-16/20S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130502134

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальные котлы Дон представляют собой сочетание лучших традиций отечественных производителей отопительного оборудования. Уникальная технология, разработанная для настоящих тружеников во времена расцвета машиностроительных отраслей, до настоящего времени сохранила свои основные преимущества. Котлы Дон предназначены для отопления домов площадью до 400 м2, где есть возможность в качестве топлива использовать как природный газ, так и твердое топливо.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Экономичность
        • Электронезависимость
        • Устойчивость к жесткой воде