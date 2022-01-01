Котел твердотопливный Конорд КС-ТГ-16/20S

Универсальные котлы Дон представляют собой сочетание лучших традиций отечественных производителей отопительного оборудования. Уникальная технология, разработанная для настоящих тружеников во времена расцвета машиностроительных отраслей, до настоящего времени сохранила свои основные преимущества. Котлы Дон предназначены для отопления домов площадью до 400 м2, где есть возможность в качестве топлива использовать как природный газ, так и твердое топливо.

Преимущества