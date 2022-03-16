Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
Арт. X130502132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
- Котел Траян Т-20-1КТ будет полезно купить на дачу и в загородный дом. Это высокопроизводительное оборудование, которое используется для обогрева помещений площадью до 220 м². Теплоносителем для котла этой модели может служить проточная вода. Прибор предусматривает установку нагревательного элемента мощностью не более 6 кВт. Котел длительного горения Траян Т-20-1КТ работает на твердом топливе – дровах, торфяных брикетах, угле. Оснащен открытой камерой сгорания, топкой с объемом 0,12 м³. При полной загрузке топливом котел способен работать непрерывно в течении 10 часов.
Преимущества
- КПД 85%
- Энергонезависимость
- Открытая камера сгорания
- Объемная топка
- Длительность горения до 10 ч
- Напольная установка
Комплектация
- Котел
- Шибер
- Ящик зольный
- Колосниковая решетка
- Паспорт технический
- Гарантийный талон
- Упаковка