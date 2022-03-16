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Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
5.0
1
71 920 ₽
73 000 ₽
Твердотопливные котлы
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
    Арт. X130502132
    5.0
    1
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
    Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ
      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ

      Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ

      • -1 080 ₽
      71 920 ₽
      73 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X130502132
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      • -1 080 ₽
      71 920 ₽
      73 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Котел Траян Т-20-1КТ будет полезно купить на дачу и в загородный дом. Это высокопроизводительное оборудование, которое используется для обогрева помещений площадью до 220 м². Теплоносителем для котла этой модели может служить проточная вода. Прибор предусматривает установку нагревательного элемента мощностью не более 6 кВт. Котел длительного горения Траян Т-20-1КТ работает на твердом топливе – дровах, торфяных брикетах, угле. Оснащен открытой камерой сгорания, топкой с объемом 0,12 м³. При полной загрузке топливом котел способен работать непрерывно в течении 10 часов.

        Преимущества

        • КПД 85%
        • Энергонезависимость
        • Открытая камера сгорания
        • Объемная топка
        • Длительность горения до 10 ч
        • Напольная установка

        Комплектация

        • Котел
        • Шибер
        • Ящик зольный
        • Колосниковая решетка
        • Паспорт технический
        • Гарантийный талон
        • Упаковка