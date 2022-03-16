Газогенераторный котел длительного горения Траян Т-20-1КТ

Котел Траян Т-20-1КТ будет полезно купить на дачу и в загородный дом. Это высокопроизводительное оборудование, которое используется для обогрева помещений площадью до 220 м². Теплоносителем для котла этой модели может служить проточная вода. Прибор предусматривает установку нагревательного элемента мощностью не более 6 кВт. Котел длительного горения Траян Т-20-1КТ работает на твердом топливе – дровах, торфяных брикетах, угле. Оснащен открытой камерой сгорания, топкой с объемом 0,12 м³. При полной загрузке топливом котел способен работать непрерывно в течении 10 часов.

Преимущества

КПД 85%

Энергонезависимость

Открытая камера сгорания

Объемная топка

Длительность горения до 10 ч

Напольная установка

Комплектация