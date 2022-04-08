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Блок Траян ТЭН, 3 кВт
Арт. X130502122
Характеристики
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Блок ТЭН 3 кВт нержавейка для котла пригодится и в качестве дополнительной детали, и в качестве основного нагревательного элемента. Применяется в комбинированных отопительных системах как преобразователь электроэнергии в тепловую, и используется в котлах мощностью более десяти килоВатт. Диаметр резьбы ТЭН для водонагревателя 3 кВт составляет полтора дюйма - примерно четыре сантиметра. ТЭН 3 кВт купить можно как для котлов стандартной комплектации, так и для котлов со встроенными управляющими модулями. Длина нагревательного компонента изделия относится к стандартному типу и составляет двадцать четыре с половиной сантиметров.
Преимущества электрического ТЭНа 3 кВт:
- Нержавеющий материал;
- Прочное исполнение;
- Универсальность;
- Эффективность;
- Подходит для котлов производительностью более 10 кВт;
- Стандартные размеры.
Комплектация:
- ТЭН с крышкой;
- Упаковка.