Блок Траян ТЭН, 3 кВт

Блок ТЭН 3 кВт нержавейка для котла пригодится и в качестве дополнительной детали, и в качестве основного нагревательного элемента. Применяется в комбинированных отопительных системах как преобразователь электроэнергии в тепловую, и используется в котлах мощностью более десяти килоВатт. Диаметр резьбы ТЭН для водонагревателя 3 кВт составляет полтора дюйма - примерно четыре сантиметра. ТЭН 3 кВт купить можно как для котлов стандартной комплектации, так и для котлов со встроенными управляющими модулями. Длина нагревательного компонента изделия относится к стандартному типу и составляет двадцать четыре с половиной сантиметров.

Преимущества электрического ТЭНа 3 кВт:

Нержавеющий материал;

Прочное исполнение;

Универсальность;

Эффективность;

Подходит для котлов производительностью более 10 кВт;

Стандартные размеры.

Комплектация: