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Блок Траян ТЭН, 3 кВт
5.0
2
3 000 ₽
Тэны для водонагревателей
  • Персональная скидка
Блок Траян ТЭН, 3 кВт
Арт. X130502122
5.0
2
Блок Траян ТЭН, 3 кВт
  • Персональная скидка

Блок Траян ТЭН, 3 кВт

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Арт. X130502122
5.0
2

Характеристики

Производитель
Траян
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 000 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Блок ТЭН 3 кВт нержавейка для котла пригодится и в качестве дополнительной детали, и в качестве основного нагревательного элемента. Применяется в комбинированных отопительных системах как преобразователь электроэнергии в тепловую, и используется в котлах мощностью более десяти килоВатт. Диаметр резьбы ТЭН для водонагревателя 3 кВт составляет полтора дюйма - примерно четыре сантиметра. ТЭН 3 кВт купить можно как для котлов стандартной комплектации, так и для котлов со встроенными управляющими модулями. Длина нагревательного компонента изделия относится к стандартному типу и составляет двадцать четыре с половиной сантиметров.

    Преимущества электрического ТЭНа 3 кВт:

    • Нержавеющий материал;
    • Прочное исполнение;
    • Универсальность;
    • Эффективность;
    • Подходит для котлов производительностью более 10 кВт;
    • Стандартные размеры.

    Комплектация:

    • ТЭН с крышкой;
    • Упаковка.