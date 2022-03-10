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Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
5.0
2
38 184 ₽
38 570 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    Арт. X130501286
    5.0
    2
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н

    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н

    • -386 ₽
    38 184 ₽
    38 570 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    24 месяца гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 778 ₽
    • Доставка сегодня или позже, бесплатно
    Арт. X130501286
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		ЖМЗ
    Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
    		1.74
    Подключение газа, дюйм
    		3/4
    Макс. диаметр дымохода, мм
    		136
    Мин. диаметр дымохода, мм
    		136
    Все характеристики
    • -386 ₽
    38 184 ₽
    38 570 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    24 месяца гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 778 ₽
    • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23 Универсал конвекционный, применяется для отопления частных домов и различных жилых объектов. Хорошие показатели мощности 23,2 кВт, одноконтурный, может отапливать помещение площадью от 120до 200 м2 . Напольная установка при небольших габаритах позволяет устанавливать даже в небольших комнатах. Данная модель может работать на природном газе.

      Преимущества

      • Удобное механическое управление (ручки)
      • Встроенный термометр
      • Воздухоотвод
      • Защита Газ-контроль
      • Узкий цилиндрический корпус обеспечивает компактность изделия