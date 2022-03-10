Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н

Преимущества

Удобное механическое управление (ручки)

Встроенный термометр

Воздухоотвод

Защита Газ-контроль

Узкий цилиндрический корпус обеспечивает компактность изделия

Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23 Универсал конвекционный, применяется для отопления частных домов и различных жилых объектов. Хорошие показатели мощности 23,2 кВт, одноконтурный, может отапливать помещение площадью от 120до 200 м. Напольная установка при небольших габаритах позволяет устанавливать даже в небольших комнатах. Данная модель может работать на природном газе.