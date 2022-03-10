Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
Арт. X130501286
Характеристики
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Производитель
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.74
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Подключение газа, дюйм
|3/4
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Макс. диаметр дымохода, мм
|136
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Мин. диаметр дымохода, мм
|136
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- Газовый котел ЖМЗ АОГВ 23 Универсал конвекционный, применяется для отопления частных домов и различных жилых объектов. Хорошие показатели мощности 23,2 кВт, одноконтурный, может отапливать помещение площадью от 120до 200 м2 . Напольная установка при небольших габаритах позволяет устанавливать даже в небольших комнатах. Данная модель может работать на природном газе.
Преимущества
- Удобное механическое управление (ручки)
- Встроенный термометр
- Воздухоотвод
- Защита Газ-контроль
- Узкий цилиндрический корпус обеспечивает компактность изделия