Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24

Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.24 работает только на отопление. Данный агрегат обладает рядом преимуществ: небольшие габариты, электронное управление и ЖК-дисплей. Предусмотрен термостат для защиты от перегрева воды в первичном теплообменнике. Возможна установка комнатного термостата (поставляется отдельно) для поддержания заданной температуры отопления. Котёл оснащен системой автоматики для удобного и плавного пуска. Эта функция приводит котёл в рабочее состояние одним нажатием на кнопку. При установке бака-водонагревателя (не поставляется в комплекте) возможно использование данного агрегата для подготовки горячей воды.



Преимущества