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Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24
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Газовые котлы
    Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24
    Арт. X130501159
    Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24

      Котел газовый Baxi ECO FOUR 1.24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501159

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Класс защиты
      		IPX 5D
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел Baxi Eco Four 1.24 работает только на отопление. Данный агрегат обладает рядом преимуществ: небольшие габариты, электронное управление и ЖК-дисплей. Предусмотрен термостат для защиты от перегрева воды в первичном теплообменнике. Возможна установка комнатного термостата (поставляется отдельно) для поддержания заданной температуры отопления. Котёл оснащен системой автоматики для удобного и плавного пуска. Эта функция приводит котёл в рабочее состояние одним нажатием на кнопку. При установке бака-водонагревателя (не поставляется в комплекте) возможно использование данного агрегата для подготовки горячей воды.

        Преимущества

        • Непрерывная электронная модуляция пламени
        • Плавное электронное зажигание
        • Котел Baxi ECO Four 1.24 - адаптированы к российским условиям
        • Устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
        • Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали
        • Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
        • Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
        • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
        • Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
        • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
        • Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели)
        • Манометр
        • Автоматический байпас
        • Постциркуляция насоса
        • Фильтр на входе холодной воды
        • Возможность подключения к солнечным коллекторам
        • Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
        • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Электронная система самодиагностики
        • Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
        • Ионизационный контроль пламени
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
        • Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
        • Система защиты от замерзания