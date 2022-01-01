Котел газовый Vaillant eco TEC plus VU OE 246/3-5 H

Преимущества

Одноконтурный агрегат

Средний за отопительный период КПД 109%

Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт*ч

Возможно использование котла в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления

Агрегат подходит для создания компактных крышных котельных

Газовая система

Закрытая камера сгорания

Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100%

Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Горелка с предварительным принудительным смешением

Электронное зажигание

Гидравлическая система

При установке водонагревателя (поставляется отдельно) возможна подготовка горячей воды

Расширительный бак

Автоматический воздухоотводчик

Отвод конденсата из аппарата и систем дымоходов через встроенный сифон

Конденсационный теплообменник котла выполнен из нержавеющей стали

Система Aqua-Kondens для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды

Температурный контроль

Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды

Регулировка температуры отопления: 35-85 градусов

Устройства контроля и безопасности

DIA-System - цифровая информационно-аналитическая система

Предохранительный вентиль

Аналоговый датчик давления

Электронный датчик расхода контура отопления

Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха

Встроенный коммутационный модуль для интерфейса e-bus

Контроль процесса горения

- одноконтурный агрегат, предназначенный для отопления помещений. Данный котел подходит для создания компактных крышных котельных. Можно использовать агрегат для подготовки горячей воды при подключении бака-водонагревателя (приобретается отдельно). Предусмотрен встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением. Конденсационный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Для удобного пуска предусмотрено электронное зажигание. Существует контроль процесса горения. Внешняя панель управления с дисплеем упрощает контроль и изменение режима работы.