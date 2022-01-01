Котел газовый Vaillant eco TEC plus VU OE 246/3-5 H
Арт. X130501212
Характеристики
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Производитель
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конденсационные
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
- - одноконтурный агрегат, предназначенный для отопления помещений. Данный котел подходит для создания компактных крышных котельных. Можно использовать агрегат для подготовки горячей воды при подключении бака-водонагревателя (приобретается отдельно). Предусмотрен встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением. Конденсационный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Для удобного пуска предусмотрено электронное зажигание. Существует контроль процесса горения. Внешняя панель управления с дисплеем упрощает контроль и изменение режима работы.
Преимущества
- Одноконтурный агрегат
- Средний за отопительный период КПД 109%
- Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт*ч
- Возможно использование котла в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Агрегат подходит для создания компактных крышных котельных
Газовая система
- Закрытая камера сгорания
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100%
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Электронное зажигание
Гидравлическая система
- При установке водонагревателя (поставляется отдельно) возможна подготовка горячей воды
- Расширительный бак
- Автоматический воздухоотводчик
- Отвод конденсата из аппарата и систем дымоходов через встроенный сифон
- Конденсационный теплообменник котла выполнен из нержавеющей стали
- Система Aqua-Kondens для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды
Температурный контроль
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды
- Регулировка температуры отопления: 35-85 градусов
Устройства контроля и безопасности
- DIA-System - цифровая информационно-аналитическая система
- Предохранительный вентиль
- Аналоговый датчик давления
- Электронный датчик расхода контура отопления
- Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса e-bus
- Контроль процесса горения