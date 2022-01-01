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Котел газовый Vaillant eco TEC plus VU OE 246/3-5 H
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Газовые котлы
    Котел газовый Vaillant eco TEC plus VU OE 246/3-5 H
    Арт. X130501212
    Котел газовый Vaillant eco TEC plus VU OE 246/3-5 H

      Котел газовый Vaillant eco TEC plus VU OE 246/3-5 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501212

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конденсационные
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • - одноконтурный агрегат, предназначенный для отопления помещений. Данный котел подходит для создания компактных крышных котельных. Можно использовать агрегат для подготовки горячей воды при подключении бака-водонагревателя (приобретается отдельно). Предусмотрен встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением. Конденсационный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Для удобного пуска предусмотрено электронное зажигание. Существует контроль процесса горения. Внешняя панель управления с дисплеем упрощает контроль и изменение режима работы.

        Преимущества

        • Одноконтурный агрегат
        • Средний за отопительный период КПД 109%
        • Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт*ч
        • Возможно использование котла в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
        • Агрегат подходит для создания компактных крышных котельных

        Газовая система

        • Закрытая камера сгорания
        • Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100%
        • Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
        • Горелка с предварительным принудительным смешением
        • Электронное зажигание

        Гидравлическая система

        • При установке водонагревателя (поставляется отдельно) возможна подготовка горячей воды
        • Расширительный бак
        • Автоматический воздухоотводчик
        • Отвод конденсата из аппарата и систем дымоходов через встроенный сифон
        • Конденсационный теплообменник котла выполнен из нержавеющей стали
        • Система Aqua-Kondens для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды

        Температурный контроль

        • Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды
        • Регулировка температуры отопления: 35-85 градусов

        Устройства контроля и безопасности

        • DIA-System - цифровая информационно-аналитическая система
        • Предохранительный вентиль
        • Аналоговый датчик давления
        • Электронный датчик расхода контура отопления
        • Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха
        • Встроенный коммутационный модуль для интерфейса e-bus
        • Контроль процесса горения