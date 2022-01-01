Котел газовый NevaLux 8618

Газовый настенный котел NEVA LUX 8618 сочетает в себе доступную стоимость и высокую производительность. Агрегат предназначен для отопления. Имеет настенную установку. Благодаря небольшим размерам легко впишется в помещение с ограниченным пространством. Котел обеспечивает поддержание заданной температуры для комфортного теплоснабжения.



Котел не комплектуется встроенным расширительным баком.

Преимущества

Пьезорозжиг

Отапливает до 180 кв.м

Открытая камера сгорания

Спроектирован с учетом последующей эксплуатации в России

Российское производство с европейским качеством

Комплектация: