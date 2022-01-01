Котел газовый NevaLux 8618
Арт. X130501318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Газовый настенный котел NEVA LUX 8618 сочетает в себе доступную стоимость и высокую производительность. Агрегат предназначен для отопления. Имеет настенную установку. Благодаря небольшим размерам легко впишется в помещение с ограниченным пространством. Котел обеспечивает поддержание заданной температуры для комфортного теплоснабжения.
Котел не комплектуется встроенным расширительным баком.
Преимущества
- Пьезорозжиг
- Отапливает до 180 кв.м
- Открытая камера сгорания
- Спроектирован с учетом последующей эксплуатации в России
- Российское производство с европейским качеством
Комплектация:
- Настенный газовый котел;
- Инструкция;
- Кронштейн крепления котла;
- Дюбель пластмасовый (2шт);
- Винт 6,3х50мм (2 шт);
- Прокладка 3/4 (3 шт);
- Прокладка 1/2 (2 шт);
- Упаковка.