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Котел газовый NevaLux 8618
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Газовые котлы
    Котел газовый NevaLux 8618
    Арт. X130501318
    Котел газовый NevaLux 8618

      Котел газовый NevaLux 8618

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501318

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел NEVA LUX 8618 сочетает в себе доступную стоимость и высокую производительность. Агрегат предназначен для отопления. Имеет настенную установку. Благодаря небольшим размерам легко впишется в помещение с ограниченным пространством. Котел обеспечивает поддержание заданной температуры для комфортного теплоснабжения.

        Котел не комплектуется встроенным расширительным баком.

        Преимущества

        • Пьезорозжиг
        • Отапливает до 180 кв.м
        • Открытая камера сгорания
        • Спроектирован с учетом последующей эксплуатации в России
        • Российское производство с европейским качеством

        Комплектация:

        • Настенный газовый котел;
        • Инструкция;
        • Кронштейн крепления котла;
        • Дюбель пластмасовый (2шт);
        • Винт 6,3х50мм (2 шт);
        • Прокладка 3/4 (3 шт);
        • Прокладка 1/2 (2 шт);
        • Упаковка.