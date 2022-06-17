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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
5.0
2
6 390 ₽
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Арт. О00000013100
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
    Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50

      Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50

      6 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		567х385х567
      Длина, мм
      		567
      Все характеристики
      6 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор ГА-50 Вихрь 68/6/2 рекомендуется использовать со скважинными (до 1 кВт) или поверхностными насосами мощностью более 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.

        Преимущества

        • Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины
        • Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом