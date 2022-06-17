Гидроаккумулятор Вихрь ГА-50
Арт. О00000013100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|567х385х567
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Длина, мм
|567
- Гидроаккумулятор ГА-50 Вихрь 68/6/2 рекомендуется использовать со скважинными (до 1 кВт) или поверхностными насосами мощностью более 1 кВт. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс.
Преимущества
- Корпус и фланец агрегата выполнены из стали, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины
- Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом